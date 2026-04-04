Υπουργοί της ΕΕ πιέζουν για την επιβολή φόρου έκτακτων κερδών στις εταιρείες ενέργειας

Μεταξύ των συνεπειών του κλεισίματος του Ορμούζ είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των κερδών των εταιρειών ενέργειας

Ενέργεια

Οι υπουργοί Οικονομικών πέντε κρατών μελών της ΕΕ -συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Πορτογαλίας- ζητούν την επιβολή φόρου έκτακτων κερδών στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, σημειώνει το Reuters.

Μεταξύ των συνεπειών του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των κερδών των εταιρειών ενέργειας.

Σε επιστολή τους, οι υπουργοί Οικονομικών ανέφεραν: «Αυτό θα έστελνε επίσης ένα σαφές μήνυμα ότι όσοι επωφελούνται από τις συνέπειες του πολέμου πρέπει να συμβάλουν στην ανακούφιση του βάρους που φέρει το ευρύ κοινό».

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή
 

TAGS: ΕΕ φορολογία ενέργεια Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Στενά του Ορμούζ
