Οι υπουργοί Οικονομικών πέντε κρατών μελών της ΕΕ -συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Πορτογαλίας- ζητούν την επιβολή φόρου έκτακτων κερδών στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, σημειώνει το Reuters.

Μεταξύ των συνεπειών του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των κερδών των εταιρειών ενέργειας.

Σε επιστολή τους, οι υπουργοί Οικονομικών ανέφεραν: «Αυτό θα έστελνε επίσης ένα σαφές μήνυμα ότι όσοι επωφελούνται από τις συνέπειες του πολέμου πρέπει να συμβάλουν στην ανακούφιση του βάρους που φέρει το ευρύ κοινό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.