Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση δεν θα κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό της

«Δεν υποτιμώ το πολιτικό πρόβλημα. Ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει ο ίδιος τις ευθύνες από πέρσι το καλοκαίρι, είπε ότι με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα είχαμε καταφέρει γι’ αυτό υιοθετήθηκε αυτή η αλλαγή (σ.σ. της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ). Θυμάστε ότι υπήρξαν παραιτήσεις υπουργών. Και τώρα η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό της, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤ, αναφορικά με τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Να δούμε περί τίνος πρόκειται, να δούμε για ποιο πράγμα κατηγορούνται και όταν κατηγορούνται να ξαναμιλήσουμε όλοι με συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό το θέμα» προσέθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Εν πάση περιπτώσει, να το πω και διαφορετικά και να θέλουμε να κρύψουμε κάτι, δεν μπορούμε. Έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε, όχι μετά από χρόνια, μετά από μήνες να μπορούμε να λέμε ότι όπως είναι στις πανελλήνιες εξετάσεις που κανείς δεν αμφισβητεί τα αποτελέσματα και τα παιδιά που μπαίνουν στα πανεπιστήμια, όπως είναι στο ΑΣΕΠ, που κανείς δεν αμφισβητεί τις εξετάσεις για τις προσλήψεις στο δημόσιο, με τον ίδιο τρόπο να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα και αυτό πάμε να δημιουργήσουμε στην ΑΑΔΕ για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων που όλοι οι αγρότες να ξέρουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανεπίδεκτα αμφισβήτησης» συμπλήρωσε.

«Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υποβαθμίσω την σοβαρότητα του θέματος. Άλλωστε έχει μιλήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός γι’ αυτό. Έχει γίνει ήδη από το καλοκαίρι μια μεγάλη θεσμική τομή, η οποία είναι η μετάβαση, η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η υιοθέτηση μιας τελείως καινούργιας, διαφορετικής σύγχρονης αντίληψης σε σχέση με τις επιδοτήσεις των αγροτών.

Να το πω με άλλο τρόπο, όπως παλαιότερα είχε γίνει το ΑΣΕΠ, όχι από εμάς, από το ΠΑΣΟΚ, όπως εμείς σταματήσαμε να είναι πια θέμα χάρης οποιουδήποτε, εξυπηρέτησης οποιουδήποτε βουλευτή η απονομή των συντάξεων και οι συντάξεις εκδίδονται σε δύο μήνες κατά μέσο όρο, με τον ίδιο τρόπο, θέλουμε οι επιδοτήσεις των αγροτών να δίνονται με έναν τρόπο αδιαμφισβήτητο, δίκαιο και προς όφελος των πραγματικών παραγωγών.

Γι’ αυτό λοιπόν έγινε αυτή η αλλαγή και περάσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μια αλλαγή την οποία ψηφίσαμε μόνο εμείς, δεν την ψήφισαν για δικούς τους λόγους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν προτιμούσαν τον παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βεβαίως από την αρχή είπαμε ότι θα γίνει έρευνα, θα αποδοθούν ευθύνες. Ήδη υπάρχουν ανοικτές δίκες στην Ελλάδα για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες προχωρούν και βεβαίως και εδώ, θα γίνουν κινήσεις που θα επιβληθούν από το βάρος όσων θα γράφονται μέσα στις δικογραφίες, διότι θα πρέπει να τις μελετήσει κανείς τις δικογραφίες.

Θέλω όμως να κάνω την εξής επισήμανση, επειδή πολλά λέγονται αυτές τις μέρες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία παρενέβη κτλ. Το σημείωσα και χθες στη Βουλή, δεν ξεκίνησε αυτό το θέμα από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ξεκίνησε από παρέμβαση των ελληνικών αρχών, των ελληνικών εισαγγελικών και διωκτικών αρχών. Οι επισυνδέσεις οι οποίες έγιναν μέσω του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν έγιναν αρχικά με εντολή του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.

Και αυτό το σημειώνω γιατί χθες στη Βουλή έγινε συζήτηση και πάλι για παρακράτος και τα λοιπά και σημείωσα ότι εάν ίσχυαν όσα ειπώθηκαν και με τους τόνους που ειπώθηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το περιβόητο παρακράτος, εδώ πάντως ο χειρισμός στο θέμα αυτό, που ξαναλέω ξεκίνησε με επισυνδέσεις νόμιμες, στις οποίες συμμετείχε και το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν δείχνουν ότι τα επιχειρήματα αυτά είναι και τόσο πολύ βάσιμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι γιατί επί επτά χρόνια η κυβέρνηση δεν έκανε όλα αυτά που ανέφερε παραπάνω ο κ. Χατζηδάκης απάντησε «σωστό είναι αυτό. Βέβαια, γιατί δεν το έκαναν και αυτοί όταν κυβερνούσαν. Πολύ σωστό είναι».

«Αν εξαιρέσετε την κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει τις δικές της ευθύνες, τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζονται ως άμεμπτα. Μιλάνε στη Βουλή σαν όταν κυβερνούσαν εκείνοι, οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να δινόντουσαν με έναν τέλειο και δίκαιο τρόπο και το σύστημα αυτό να στράβωσε όταν ανέλαβε η κυβέρνηση η σημερινή» ανέφερε αργότερα ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς εάν τα στελέχη τα οποία αναφέρονται στις δικογραφίες, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, δήλωσε «μη ζήσουμε τη ζωή μας fast forward, θα έλεγα. Αφήστε να διαβάσουμε λίγο τι λένε οι δικογραφίες και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Το πνεύμα με το οποίο θα κινηθούμε σας το έχω πει ήδη».

Σχετικά με την φράση του χθες στη Βουλή ότι «ενίοτε τα αιτήματα γίνονται και δεκτά» ως απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κύριο Ανδρουλάκη ο οποίος ζήτησε «εκλογές τώρα», η οποία πυροδότησε εκ νέου σενάρια για πρόωρες εκλογές, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε «ο κ. Ανδρουλάκης ήρθε, δύο φορές μάλιστα, την πρώτη φορά δεν τοποθετήθηκα, δύο φορές ζήτησε να γίνουν εκλογές και του είπα ότι έτσι όπως βλέπω την κατάσταση την πολιτική και τις δημοσκοπήσεις προφανώς, το αίτημά του αυτό μου θυμίζει την ιστορία με το αρνί, το οποίο ευχόταν να έρθει το Πάσχα. (…)

Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα κι εγώ ο ίδιος άλλωστε, προσωπικά, απλώς ξέρετε ότι, πρέπει να δίνουμε απαντήσεις, οι οποίες να είναι αντίστοιχες της πολιτικής δύναμης των κομμάτων. Διότι, ξαφνικά είδα από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή κατέρρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μία τάση μικρομεγαλισμού στη Βουλή».

Απαντώντας σε ένα από τα βασικά επιχειρήματα της αντιπολίτευσης ότι «έχουν μαζευτεί πολλά», ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι υποκλοπές και ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρίσκεται στην εξουσία, ο κ. Χατζηδάκης αντέτεινε ότι «εκτός από αυτά, έχουν μαζευτεί και μερικά άλλα, όπως ας πούμε ότι η ανεργία ήταν 18% και έχει πάει 7.5%. Ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Ότι έχει ενισχυθεί η θέση της χώρας στην εξωτερική πολιτική.

Ότι στην άμυνα έχουμε γίνει πολύ δυνατοί, φάνηκε τώρα και στην τελευταία κρίση που ξέσπασε στον Κόλπο. Έχουν γίνει μια σειρά από σημαντικά βήματα με βάση τα οποία η Ελλάδα έχει ανέβει υψηλότερα. Ο κόσμος μας κρίνει συνολικά. Προφανώς καταλογίζει λάθη στην κυβέρνηση και εμείς το δεχόμαστε ότι δεν είμαστε αλάθητοι. Αλλά αν βλέπετε, μετά από το θόρυβο που γίνεται και μετά από την κριτική που κάνει η αντιπολίτευση, συγκεκριμένα νούμερα στις δημοσκοπήσεις, συγκεκριμένα ποσοστά, αυτό το βλέπετε με βάση τη συνολική αξιολόγηση του κόσμου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια αλαζονική προσέγγιση και να θεωρούμε ότι τα κάναμε όλα τέλεια αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε και σε αυτό το καταστροφολογικό δόγμα, το μηδενιστικό δόγμα της αντιπολίτευσης».

Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται πως θα ζητήσει από τη Νέα Δημοκρατία να υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών της που ενέχονται στις δικογραφίες, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε «το Σύνταγμα, έτσι όπως τροποποιήθηκε με δική μας πρωτοβουλία το 2019, λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει αυτόματη άρση των ασυλιών για αδικήματα τα οποία δεν σχετίζονται με τα βουλευτικά καθήκοντα του κάθε μέλους του Κοινοβουλίου. Επομένως, το θέμα αυτό είναι λυμένο από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να μας καλεί το ΠΑΣΟΚ».

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε χθες για περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός κράτους πιο φιλικού προς τον πολίτη, με δεκατέσσερις διαφορετικές τομές, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι τομές αυτές σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με περιπτώσεις όπου το Δημόσιο έχει στοιχεία στη διάθεσή του αλλά δεν μπορεί λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών μεταξύ τους, να δώσει πιστοποιητικά, όπου εκεί μπορεί ο πολίτης να τα παίρνει με υπεύθυνη δήλωση.

Όπως επίσης, υπάρχει μια άλλη τομή με βάση την οποία με ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα μπορεί ο πολίτης από εδώ και πέρα να γνωρίζει πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποιος τη χειρίζεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

«Τελειώνουμε με ιστορίες καθημερινής τρέλας, με βάση τις οποίες, με οθωμανικά φιρμάνια το δημόσιο διεκδικούσε χωράφια τα οποία τα είχαν επί πολλές δεκαετίες Έλληνες πολίτες, διεκδικούσε ακόμα και την πόλη της Σαρωνίδας ή το κέντρο της Καρδίτσας. Και επίσης, περάσαμε και στο ίδιο νομοσχέδιο μια ρύθμιση με βάση την οποία σε υποθέσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως η Μάνδρα, το Μάτι, τα Τέμπη εάν υπάρξει δικαίωση των ενδιαφερομένων σε πρώτο βαθμό, το Δημόσιο θα σταματήσει να προχωρεί τη δίκη περαιτέρω, έτσι ώστε να είμαστε σε αρμονία και με το δημόσιο αίσθημα.

Είναι σημαντικές οι τομές που πράγματι έχουν αδικηθεί από τη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών, αλλά θα τη ζήσουν οι πολίτες και είμαι χαρούμενος ότι συνέβαλα εδώ και μήνες με μια δουλειά που έγινε με όλα τα συναρμόδια υπουργεία στο να περάσουμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει ρυθμίσεις κοινής λογικής» είπε καταλήγοντας.

Πηγή: skai.gr

