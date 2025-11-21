Βυθίζονται οι τιμές των κρυπτονομισμάτων την Παρασκευή, επεκτείνοντας τις απώλειές τους, με το Bitcoin να υποχωρεί κατά περισσότερο από 4% στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο.

Η πτώση έρχεται μετά την ανακοίνωση των τελευταίων στοιχείων για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία έδειξαν αύξηση της μη αγροτικής απασχόλησης στη χώρα, με αποτέλεσμα να ψαλιδίζονται οι προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το επιτόκιο στην επόμενη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

Το Bitcoin υποχωρεί 4,41%, στα 82.611,20 δολάρια, ενώ το Ethereum υποχωρεί κατά 4,67% στα 2.698,43 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

