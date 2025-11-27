Την αναβολή της επιβολής κυρώσεων στη διεθνή μονάδα της Lukoil PJSC για τον Φεβρουάριο αποφάσισε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια ακόμη ένδειξη των προσεκτικών κινήσεων που κάνουν οι κυβερνήσεις της Δύσης στο πλαίσιο της στοχοποίησής του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού.

Το Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αναβάλει την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Lukoil International GmbH και των θυγατρικών της μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου.

Οι κυρώσεις επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη Lukoil και τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Rosneft PJSC τον Οκτώβριο, αλλά επίσης ορισμένα εξ αυτών έχουν καθυστερήσει να εφαρμοστούν.



Πηγή: skai.gr

