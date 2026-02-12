

«Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε με σαφήνεια και ενάργεια τις ελληνικές θέσεις. Η Ελλάδα έχει βγει ωφελημένη από την περίοδο των ήρεμων νερών, χωρίς να πάρει πίσω ούτε ένα χιλιοστό από τις πάγιες εθνικές θέσεις», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, στις οποίες πήρε μέρος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «η μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε ότι έχουμε με τους γείτονές μας είναι ο προσδιορισμός των θαλασσίων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας». Όπως τόνισε, «τα σύνορα δεν πρόκειται να μεταβληθούν ποτέ ούτε στη στεριά, ούτε στη θάλασσα, ούτε στον αέρα».

Υπογράμμισε ότι «αποτελεί κοινή βούληση της Ελλάδας και της Τουρκίας να αναπτύξουν περαιτέρω την οικονομική τους συνεργασία, καθώς αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον και των δύο λαών».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης περιέγραψε τη συμφωνία που υπέγραψε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεχμέτ Φετίχ Κασίρ για την έρευνα και την καινοτομία, σημειώνοντας ότι αφορά «110 σοβαρά, κοινά ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας σε πολλούς τομείς», τα οποία θα έχουν θετική επίπτωση στην πραγματική οικονομία και όχι μόνο στο ερευνητικό πεδίο.

Παράλληλα, είπε πως συμφωνήθηκε η ανάπτυξη ενός μνημονίου συνεργασίας που θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα συστήματα πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. «Θέσαμε ως κοινό στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 30 με 35% περισσότερο από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό είναι μια ευκαιρία και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη ξεκινήσει να επενδύουν στην Τουρκία», σημείωσε.

Παράλληλα, στάθηκε και στο θέμα της έκδοσης βίζας 24 ωρών για Τούρκους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά, η οποία -όπως σημείωσε- θα συνεχιστεί καθώς είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τον τουρισμό. Πρόσθεσε ότι «έχουν μειωθεί σημαντικά οι μεταναστευτικές ροές και στον Έβρο και στο Αιγαίο», μέσα από τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών, και υπογράμμισε πως «από όλα αυτά η Ελλάδα βγαίνει ωφελημένη και ταυτόχρονα το εθνικό συμφέρον υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αναβαθμίζονται οι δυνατότητες της χώρας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα, αποτελεί κέντρο σταθερότητας και σταθερής ανάπτυξης στην περιοχή», τονίζοντας ότι η χώρα αναβαθμίζεται στρατηγικά, μετατρεπόμενη σε ενεργειακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. Όπως σημείωσε, «οι πρόσφατες συμφωνίες που υπογράφηκαν με μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ προσδίδουν ειδικό στρατηγικό βάρος στη χώρα για την ασφάλεια της Ευρώπης. Είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού να συνεχίσουμε σε αυτόν τον θετικό δρόμο».

Σε ό,τι αφορά στον Αναπτυξιακό Νόμο, υπογράμμισε πως για πρώτη φορά τηρήθηκαν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «νομοθετήσαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 90 ημερών και το τηρήσαμε απόλυτα». Όπως είπε, εντάχθηκαν 112 επενδυτικά στα δύο πρώτα καθεστώτα, κυρίως στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με 290 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές και οικονομικές ενισχύσεις, «τα οποία θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 1.550 νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα».

Προανήγγειλε, μάλιστα, νέα προκήρυξη το 2026 για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές, ενώ υπογράμμισε ότι θα υπάρξουν ξεχωριστά καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη. «Πρέπει να επιταχύνουμε και εκεί τις διαδικασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη κατακλύζει τη ζωή και τις οικονομίες όλων των κρατών», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.