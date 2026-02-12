Η απώλεια της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξήσει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο και να ενισχύσει τον πληθωρισμό για όλους, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί αδιάκοπη πίεση στην Fed να μειώσει τα επιτόκια και τον περασμένο μήνα επέλεξε τον πρώην διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κέβιν Γουόρς για να ηγηθεί της τράπεζας από τον Μάιο, με την ελπίδα ότι θα μειώσει το αποτύπωμα της Fed στην αγορά και το κόστος δανεισμού.

«Εάν αυτή η πολιτική πίεση επιτύχει, θα μπορούσε να ωθήσει τους πολιτικούς σε άλλες χώρες να ακολουθήσουν παρόμοιες πολιτικές», δήλωσε ο Νάγκελ. «Εάν συμβεί αυτό, τα επίπεδα πληθωρισμού θα μπορούσαν να αυξηθούν σε όλο τον κόσμο».

Ενώ οι κεντρικοί τραπεζίτες, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, έχουν καλωσορίσει τον διορισμό του Γουόρς, η πίεση στη Fed αναμένεται να παραμείνει υψηλή, ειδικά εάν η τράπεζα διακόψει τη χαλάρωση της πολιτικής της μέχρι τα μέσα του έτους, όπως αναμένουν τώρα οι αγορές.

Ο Νάγκελ δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ προστατεύεται επαρκώς, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν πρέπει να εφησυχαστούν.

«Δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομία είναι διασυνδεδεμένη, η πολιτική πίεση σε μια χώρα θα μπορούσε να δυσχεράνει την επιδίωξη της σταθερότητας των τιμών και για το Ευρωσύστημα», είπε.

Η ΕΚΤ διατηρεί τον πληθωρισμό στον στόχο της για το 2% εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, μια αξιοζήλευτη θέση, καθώς οι περισσότερες μεγάλες κεντρικές τράπεζες αγωνίζονται να επιτύχουν τον δικό τους στόχο, σχολιάζει το Reuters.

