Υπουργείο Οικονομικών: Οι φήμες για παροχές με υπέρογκο δημοσιονομικό κόστος δεν ευσταθούν

Οι φήμες για παροχές με υπέρογκο δημοσιονομικό κόστος δεν ευσταθούν, τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καλώντας τους πολίτες «να μην στέκονται σε φήμες και όσους υπόσχονται "λεφτόδεντρα"».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει:

«Η Κυβέρνηση μένει προσηλωμένη στην εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής που συνδυάζει την δημοσιονομική σταθερότητα με την κοινωνική ευαισθησία. Για αυτό, από την μια, τηρεί απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και από την άλλη επιστρέφει στους πολίτες σημαντικό μέρος των επιπλέον εσόδων που προκύπτουν από την πολιτική αυτή.

Αυτό άλλωστε κάνουμε και το 2025 με τις 18 μειώσεις φόρων και βαρών και τα 7 μέτρα αύξησης των εισοδημάτων, της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ. Μέτρα που ενισχύουν με τρόπο μόνιμο και κοινωνικά δίκαιο το εισόδημα των πολιτών και που έρχονται σε συνέχεια των παρεμβάσεων που υλοποιεί η Κυβέρνηση από το 2019 καταργώντας ή μειώνοντας συνολικά πάνω από 70 φόρους. Ενδεικτικά αναφέρονται η μείωση κατά 1 επιπλέον μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυξήσεις 2,4% στις συντάξεις, η απαλλαγή 132.000 χαμηλοσυνταξιούχων από την συμμετοχή τους στα φάρμακα, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, η ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με την προσαύξηση κατά 100 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας, η κατάργηση και οι μειώσεις 6 βασικών τραπεζικών προμηθειών, οι φοροαπαλλαγές για τα κλειστά ακίνητα κλπ.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν εντός των ορίων που προβλέπουν οι κοινοί δημοσιονομικοί κανόνες και χωρίς να "ξεφεύγουν" των δημοσιονομικών ορίων που έχουν συμφωνηθεί τροφοδοτώντας νέα ελλείμματα. Όσα γράφονται ή λέγονται το τελευταίο διάστημα για νέες παροχές, με υπέρογκο πολλές φορές δημοσιονομικό κόστος, δεν ευσταθούν και δεν λαμβάνουν υπόψη τόσο τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας όσο και τους κανόνες που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που καθορίζουν ετήσια όρια για τις αυξήσεις δαπανών. Το ίδιο ισχύει και για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε νέες ρυθμίσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και μάλιστα τη στιγμή που ο εξωδικαστικός μηχανισμός σημειώνει εντυπωσιακή πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρούν στην απαρέγκλιτη υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και ταυτόχρονα εντείνεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Εφόσον η προσπάθεια αυτή πετύχει όπως πιστεύουμε, τότε οι όποιες επιπλέον μειώσεις φόρων, εντός πάντα των δημοσιονομικών ορίων, θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να μην στέκονται σε φήμες και όσους υπόσχονται "λεφτόδεντρα"».

Πηγή: skai.gr

