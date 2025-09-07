«Ποντάρει» στις μειώσεις φόρων ο πρωθυπουργός

Του Βαγγέλη Δουράκη

Όλα τα λεφτά στις .. μειώσεις φόρων: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνοντας στην άκρη κάθε εισήγηση για αύξηση ή διεύρυνση του αριθμού δικαιούχων μιας σειράς επιδομάτων, «πόνταρε» στο γενναίο «κούρεμα» της άμεσης φορολογίας. «Κερδισμένοι» βγαίνουν όλοι από αυτές τις αποφάσεις και ιδιαίτερα οι οικογένειες με παιδιά, καθώς «ψαλιδίζονται» ως και 5% οι φορολογικοί συντελεστές. Θεσπίζεται μηδενικός φόρος για πολύτεκνους και νέους.

«Κούρεμα» φόρου και στα ενοίκια, που αφορά όμως μόνον όσους εισπράττουν μισθώματα άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίως, μείωση στο μισό σε πρώτη φάση και κατάργηση αμέσως μετά του ΕΝΦΙΑ σε χωριά, επέκταση της μείωσης κατά 30% του ΦΠΑ και σε άλλα νησιά, πέραν εκείνων που υποδέχονται μεταναστευτικές ροές και «ψαλίδι» 30% στα τεκμήρια, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα των παρεμβάσεων.

Συνταξιούχοι θα δουν την προσωπική διαφορά να καταργείται και ένστολοι αυξήσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές στον φόρο εισοδήματος είναι «σαρωτικές» και πολυεπίπεδες.

Τι αλλάζει με τους συντελεστές φόρου εισοδήματος

Ειδικότερα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά δύο μονάδες για όλους, πλην του εισαγωγικού 9%. Για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 το «ψαλίδι» στον συντελεστή είναι 5%, ενώ παραμένει στο 44% ο ανώτατος συντελεστής, που όμως πλέον θα «πιάνει» τα εισοδήματα άνω τον 60.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές είναι οι εξής:

Ο συντελεστής για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ παραμένει στο 9%.

Για εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο φόρος από 22% «πέφτει» στο 20%.

Στο «κομμάτι» του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ από το 28%, πέφτει στο 26%.

Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ από 36% πάει στο 34%.

Για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000,01 και 60.000 ευρώ όπως προαναφέρθηκε ο συντελεστής από 44% προσγειώνεται στο 39% με το «ψαλίδι» να είναι 5%

Ο ανώτατος συντελεστής 44% θα εφαρμόζεται πια στο «κομμάτι» των εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 60.000,01 ευρώ, αντί 40.000,01 ευρώ και πάνω που ισχύει σήμερα.

Έξτρα μείωση συντελεστών για οικογένειες με παιδιά

Για τις οικογένειες με παιδιά θα υιοθετηθεί έξτρα μείωση συντελεστών 2% για κάθε παιδί και μέχρι τα δύο για το «κομμάτι» του εισοδήματος από 10.000.01 ευρώ έως και 30.000 ευρώ. Έτσι,

όποιος έχει 1 παιδί για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 θα έχει συντελεστή 18% και εκείνος με 2 παιδιά θα έχει συντελεστή 16%, ενώ

για το ποσό από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει στο 24% για ένα παιδί και στο 22% για εκείνους που έχουν 2 παιδιά.

Για τους τρίτεκνους οι συντελεστές «κουρεύονται» ακόμη περισσότερο, πάντα για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000.01 ευρώ έως και 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα για τους τρίτεκνους

για το ποσό από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 9% με τον φόρο να περιορίζεται στο μισό

για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής προσδιορίζεται στο 20%.

Ποιοι θα έχουν μηδενικό φόρο

Μηδενικός φόρος για σημαντικό κομμάτι του εισοδήματος θεσμοθετείται για όσους έχουν από 4 παιδιά και πάνω.

Συγκεκριμένα, για τους πολύτεκνους:

Το ποσό από μηδέν ευρώ έως και 20.000 ευρώ έχει συντελεστή φορολόγησης 0 !

Για εισόδημα από 20.000,01 ευρώ μέχρι και 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 18%

Έτσι, δεδομένων των προαναφερόμενων παρεμβάσεων, αυτό πρακτικά θα σημάνει «κέρδος» για τις οικογένειες με παιδιά που προσδιορίζεται ως εξής για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Καθιερώνεται, επίσης, μηδενικός φόρος για νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και για ποσά έως και 20.000 ευρώ. Με 15.000 ευρώ εισόδημα το ετήσιο όφελος είναι 1.283 ευρώ και με 20.000 ευρώ το ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ. Αλλά και στις ηλικίες από 25 έως 30 ετών θα παραμείνουν σε ευνοϊκό καθεστώς, καθώς θα φορολογούνται με συντελεστή 9% αντί 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι αυτές οι φορο-αλλαγές αφορούν τα εισοδήματα του 2026, με άλλα λόγια τα όποια κέρδη θα φανούν με την υποβολή των δηλώσεων το καλοκαίρι του 2027.

Αν μη τι άλλο, από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα αυξηθούν οι μισθοί δια της πλαγίας… λόγω των «ψαλιδισμένων» παρακρατήσεων.

Η μείωση στον φόρο ενοικίων

Θεσπίζεται ένας νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Σήμερα, τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, δηλαδή τα ενοίκια, φορολογούνται αυτοτελώς με βάση κλίμακα συντελεστών από 15% έως 45%.

Ειδικότερα:

Ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 15%. Το ανώτατο ποσό φόρου γι’ αυτό το κλιμάκιο εισοδημάτων φθάνει τα 1.800 ευρώ (12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ).

Ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα μεταξύ 12.000,01 ευρώ και 35.000 ευρώ, φορολογούνται με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και με 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του εισοδήματος από τα 12.000,01 μέχρι τα 35.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, το ανώτατο ποσό φόρου για τα εισοδήματα αυτού του κλιμακίου ανέρχεται σε 9.850 ευρώ (12.000 ευρώ Χ 15% + 23.000 ευρώ Χ 35% = 9.850 ευρώ).

Ετήσια εισοδήματα από ακίνητα άνω των 35.000 ευρώ φορολογούνται με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, με 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ και με 45% για το υπερβάλλον ποσό, πέραν των 35.000 ευρώ.

Προς κατάργηση ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά - Μέτρα για συνταξιούχους και ένστολους

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα:

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Μειώνεται κατά το ήμισυ το 2026 και καταργείται το 2027 η προσωπική διαφορά για 600.000 συνταξιούχους, πέραν βεβαίως των κερδών από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την ετήσια αύξηση που λάβουν με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό

Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Έρχονται και μισθολογικές αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μέσω της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων τους.





