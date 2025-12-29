Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενέτειναν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το Brent (συμβόλαιο Φεβρουαρίου) διαπραγματεύεται στα 62 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,23%

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Φεβρουαρίου) διαπραγματεύεται στα 58,07 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,34%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχαν «πολύ καλές συζητήσεις για όλα τα θέματα», σημειώνοντας ότι έχει συμφωνηθεί το 90% του σχεδίου ειρήνης.

Ταυτόχρονα, οι αεροπορικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά της Υεμένης και οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Mασούντ Πεζεσκιάν έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν βρίσκεται σε κατάσταση «ολοκληρωτικού πολέμου» με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ευρώπη, δήλωσε ο Πεζέσκιαν το Σάββατο σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Αυτός ο πόλεμος είναι πιο επικίνδυνος, πιο περίπλοκος και πιο δύσκολος από τον πόλεμο με το Ιράκ» μεταξύ 1980 και 1988, πρόσθεσε. Ο Ιρανός ηγέτης κατηγόρησε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ότι υποστηρίζουν την κατάρρευση του Ιράν.

Παρά τους κινδύνους αυτούς, διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές της αγοράς προειδοποιούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου ενδέχεται να ξεπεράσει τη ζήτηση το 2026, εν μέσω της αύξησης της παραγωγής εκτός ΟΠΕΚ και των ασθενέστερων προσδοκιών για τη ζήτηση, γεγονός που περιορίζει την περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.