Μειώθηκαν κατά 3,6% οι άνεργοι τον Μάρτιο του 2025 σε σχέση με τον Φεβρουάριο

Σε 926.041 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 50.332 άτομα (-5,2%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 και μείωση κατά 34.093 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριο του 2025).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 926.041 ατόμων, 452.630 άτομα (ποσοστό 48,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 473.411 (ποσοστό 51,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 328.576 άτομα (ποσοστό 35,5%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 597.465 άτομα (ποσοστό 64,5%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 287.014 άτομα (ποσοστό 31%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 446.439 άτομα (ποσοστό 48,2%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 278.529 άτομα (ποσοστό 30,1%) και 174.119 άτομα (ποσοστό 18,8%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάρτιο του 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 167.947 άτομα, από τα οποία οι 113.305 (ποσοστό 67,5%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 54.642 (ποσοστό 32,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάρτιο του 2025, ανήλθε σε 167.947 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30.911 άτομα (-15,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο του 2024 και μείωση κατά 89.545 άτομα (-34,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο του 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 75.946 (ποσοστό 45,2%) και οι γυναίκες σε 92.001 (ποσοστό 54,8%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 105.563 (ποσοστό 62,9%) είναι κοινοί, 2.515 (ποσοστό 1,5%) είναι οικοδόμοι, 54.642 (ποσοστό 32,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 4.698 (ποσοστό 2,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 449 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 80 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

