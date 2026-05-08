Μείωση κατά 30,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο

Μεγάλη μείωση κατά 30,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάρτιο εφέτος, λόγω της σημαντικής ανόδου της αξίας των εξαγωγών (25%) και της περιορισμένης εκείνης των εισαγωγών (0,2%).

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.150,4 εκατ. ευρώ έναντι 7.134,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 0,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 345,2 εκατ. ευρώ ή 6,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 305,8 εκατ. ευρώ ή 5,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.939,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.953,3 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 25% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 342,2 εκατ. ευρώ ή 10,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 346,4 εκατ. ευρώ ή 10,7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.210,6 εκατ. ευρώ έναντι 3.180,8 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 30,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 3 εκατ. ευρώ ή 0,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 40,6 εκατ. ευρώ ή 1,8%).

Το α' τρίμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 20.370,6 εκατ. ευρώ έναντι 20.602,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 384,1 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 323,8 εκατ. ευρώ ή 2,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 12.517,9 εκατ. ευρώ έναντι 12.141,9 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε αύξηση κατά 230,1 εκατ. ευρώ ή 2,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 212,5 εκατ. ευρώ ή 2,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 7.852,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.460,2 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 7,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 154,0 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 111,3 εκατ. ευρώ ή 1,7%).

Πηγή: skai.gr

