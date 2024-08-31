Αντιμέτωποι με πρόστιμο θα βρεθούν οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν θα ενταχθούν στο σύστημα πληρωμών IRIS. Το κινητό τηλέφωνο των υπόχρεων πρέπει να είναι συνδεδεμένο με επαγγελματικό λογαριασμό, αυτόν που στην τραπεζική ορολογία, ονομάζεται «λογαριασμός όψεως».

Για τους αυτοαπασχολούμενους η ενεργοποίηση γίνεται μέσω του επαγγελματικού τους λογαριασμού. Η προθεσμία για την ένταξη στο σύστημα λήγει τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου. Για όσους υπόχρεους δεν εγγραφούν στο IRIS μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Μηνύματα στέλνονται από την ΑΑΔΕ σε υπόχρεους που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

«Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι για τη σύνδεση του επαγγελματικού λογαριασμού τους με το σύστημα άμεσων πληρωμών (στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί το σύστημα IRIS). Μέσα από το σύστημα αυτό επιτρέπεται να δέχονται άμεσες πληρωμές από τους πελάτες τους και να επωφελούνται από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία όπως σημαντικά μειωμένο ή και καθόλου κόστος προμηθειών καθώς και ταχύτητα στην διεκπεραίωση των συναλλαγών».

Έως σήμερα, οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι ανέρχονται σε 400.000, εκ των οποίων οι 240.000 ενεργοποίησαν το σύστημα άμεσων πληρωμών εντός της φετινής χρονιάς. Μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες, ο ρυθμός εγγραφής στην υπηρεσία είναι πενταπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Συνολικά 12 τράπεζες παρέχουν πλέον την υπηρεσία: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Viva.com, Optima Bank, Attica Bank, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

