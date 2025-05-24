Γιατί η απειλή του Τραμπ για δασμούς στην Apple μπορεί να μην είναι αρκετή για να φέρει την παραγωγή iPhone στις ΗΠΑ

Η κάποτε στενή σχέση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του διευθύνοντος συμβούλου της Apple, Τιμ Κουκ, καταρρέει εξαιτίας της ιδέας ενός iPhone που θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «είχε ένα μικρό πρόβλημα με τον Τιμ Κουκ» και την Παρασκευή, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απείλησε να επιβάλει δασμό 25% στα iPhone.

Όπως σημειώνει το CNBC σε ανάλυσή του, ο Τραμπ είναι ενοχλημένος με το σχέδιο της Apple να προμηθεύεται την πλειονότητα των iPhone που πωλούνται στις ΗΠΑ από τους εργοστασιακούς συνεργάτες της στην Ινδία, αντί για την Κίνα. Ο Κουκ επιβεβαίωσε αυτό το σχέδιο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Τραμπ όμως θέλει η Apple να κατασκευάζει iPhones στις ΗΠΑ και συνεχίζει να πιέζει την εταιρεία και τον Κουκ.

«Έχω ενημερώσει εδώ και καιρό τον Τιμ Κουκ της Apple ότι αναμένω ότι τα iPhone που θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, όχι στην Ινδία ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Παρασκευή.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα ήταν πιθανώς πιο λογικό για την Apple να αναλάβει το κόστος παρά να μεταφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ.

«Από άποψη κερδοφορίας, είναι πολύ καλύτερο για την Apple να δεχτεί το πλήγμα ενός δασμού 25% στα iPhone που θα πωλούνται στην αγορά των ΗΠΑ από το να μεταφέρει τις γραμμές κατασκευής iPhone πίσω στις ΗΠΑ», ανέφερε ο αναλυτής της Apple Ming-Chi Kuo στο X.

Ο αναλυτής της UBS David Vogt δήλωσε ότι οι πιθανοί δασμοί 25% είναι ένας «τρανταχτός τίτλος», αλλά τόνισε ότι θα είναι μόνο ένας «μέτριος αντίξοος άνεμος» για τα κέρδη της Apple, μειώνοντας τα ετήσια κέρδη κατά 51 cents ανά μετοχή, έναντι προηγούμενης προσδοκίας 34 σεντς ανά μετοχή υπό το τρέχον δασμολογικό τοπίο.

Οι ειδικοί θεωρούν εδώ και καιρό ότι ένα iPhone αμερικανικής κατασκευής είναι στη χειρότερη περίπτωση αδύνατο και στην καλύτερη περίπτωση πολύ ακριβό.

Οι αναλυτές έχουν πει ότι τα iPhones που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ θα είναι πολύ πιο ακριβά, ανέφερε προηγουμένως το CNBC, με ορισμένες εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 3.500 δολαρίων για την αγορά ενός iPhone στη λιανική. Το εργατικό κόστος θα αυξανόταν σίγουρα.

Αλλά θα ήταν επίσης πολύπλοκο από υλικοτεχνική άποψη.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού και τα εργοστάσια χρειάζονται χρόνια για να στηθούν, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης εξοπλισμού και της στελέχωσης με προσωπικό. Τα εξαρτήματα που εισάγει η Apple στις Ηνωμένες Πολιτείες για συναρμολόγηση ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε δασμούς.

Η Apple άρχισε να κατασκευάζει iPhones στην Ινδία το 2017, αλλά μόνο τα τελευταία χρόνια η περιοχή ήταν ικανή να κατασκευάσει τα τελευταία μοντέλα της Apple.

«Πιστεύουμε ότι η ιδέα της Apple να παράγει iPhones στις ΗΠΑ είναι ένα παραμύθι που δεν είναι εφικτό», ανέφερε ο αναλυτής της Wedbush Dan Ives.

Άλλοι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς την πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο θα εξελιχθεί τελικά η απειλή του Τραμπ. Η Apple μπορεί να είναι σε θέση να επιτύχει μια συμφωνία με την κυβέρνηση ή να αμφισβητήσει τους δασμούς στο δικαστήριο.

Προς το παρόν, τα περισσότερα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της Apple εξαιρούνται από τους δασμούς, αφού ο Τραμπ έδωσε στα τηλέφωνα και τους υπολογιστές απαλλαγή από τους δασμούς - ακόμη και από την Κίνα - τον Απρίλιο, αλλά η Apple δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν τελικά οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ μετά τον Ιούνιο.

«Είμαστε επιφυλακτικοί» για το αν δασμός 25% θα υλοποιηθεί, ανέφερε ο αναλυτής της Wells, Fargo Aaron Rakers. Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι η Apple θα μπορούσε να προσπαθήσει να διατηρήσει το περιθώριο κέρδους στα iPhones αυξάνοντας τις τιμές στις ΗΠΑ κατά 100 έως 300 δολάρια ανά τηλέφωνο.

Δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ σκοπεύει να στοχεύσει τα iPhones της Apple που κατασκευάζονται στην Ινδία. Ο Rakers δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να επιβάλει συγκεκριμένους δασμούς στις εισαγωγές τηλεφώνων από την Ινδία.

Οι δραστηριότητες της Apple πάντως στην Ινδία συνεχίζουν να επεκτείνονται. Η Foxconn, η οποία συναρμολογεί iPhones για την Apple, κατασκευάζει ένα νέο εργοστάσιο αξίας 1,5 δισ. δολαρίων στην Ινδία, ανέφεραν οι Financial Times την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 25% τη Samsung και άλλες εταιρείες smartphone εάν δεν μεταφέρουν την παραγωή τους στις ΗΠΑ.

