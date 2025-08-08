Με ισχυρή άνοδο 5,62% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα, μετά από δύο εβδομάδες ήπιας διορθωτικής υποχώρησης.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έγραψε ιστορία την εβδομάδα που τελειώνει. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 4ης Αυγούστου η αγορά διέσπασε ανοδικά το ορόσημο των 2.000 μονάδων, μετά από 15 έτη.

Συνεχή υψηλά, σερί θετικών αποδόσεων, θετική εικόνα κερδοφορίας και αύξηση των συναλλαγών συνθέτουν ένα θετικό σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία συμπλήρωσε εννέα μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά και συνεχίζει δυναμικά και τον Αύγουστο.

Επαναλαμβάνει την ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η JP Morgan και την τοποθετεί στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της στις αναδυόμενες αγορές, εστιάζοντας στις ελκυστικές αποτιμήσεις, τη χαμηλή επενδυτική έκθεση από θεσμικούς και τη σταθερή βελτίωση των εταιρικών μεγεθών. Παρά την ήπια εικόνα των κερδών στο σύνολο των αναδυόμενων αγορών το δεύτερο τρίμηνο, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως φωτεινή εξαίρεση, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις και προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών που αναζητούν ποιοτικές επιλογές σε προσιτές αποτιμήσεις επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα.

Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν με άνεση τα ακραία stress test που προχώρησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και η ΕΚΤ, καταγράφοντας παράλληλα υψηλές επιδόσεις. Ο δείκτης CET1 του τραπεζικού συστήματος διαμορφώνεται σε 12,0%. Σε νέες αυξήσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχωρά η UBS, θεωρώντας ότι η Πειραιώς έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου, μετά και τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη του 2ου τριμήνου του 2025. Η τιμή στόχος για την Alpha Bank αυξήθηκε στα 3,70 ευρώ, για τη Eurobank στα 3,64 ευρώ , για την Εθνική στα 13,40 ευρώ και για την Πειραιώς στα 7,60 ευρώ.

Η διαφορά αποτίμησης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των ευρωπαϊκών συνεχίζει να μειώνεται, με τον δείκτη PE να φτάνει το 7,7x (2026) έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών που βρίσκονται στο 8,4x (~8% discount).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.070, 13 μονάδες, έναντι 1.960,06 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 5,62%. Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 40,86%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,97% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 46,08%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,19%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 25,32%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 8,19%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 78,27%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.365,244 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 273,049 εκατ. ευρώ, από 218,433 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

