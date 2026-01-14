Επίδομα τέκνων: «Τελευταία ευκαιρία» για την εκκαθαριστική δόση

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγες ώρες έχουν ακόμη προθεσμία οι δικαιούχοι επιδόματος τέκνων Α21 να διεκδικήσουν τα ποσά της ενίσχυσης για το 2025 διαφορετικά τα χάνουν οριστικά: Η ειδική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αύριο Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και όσοι δεν έχουν κάνει ακόμη την αίτησή τους για το επίδομα, εάν προλάβουν την προθεσμία και εγκριθεί η αίτησή τους θα λάβουν σε μία εκκαθαριστική δόση αναδρομικά και τις 6 δόσεις της ενίσχυσης για την περασμένη χρονιά.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού είναι «ανοιχτή» και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως την Πέμπτη 15/01/2026 και ώρα 18:00. Όπως προαναφέρθηκε, εάν οι αιτήσεις δεν γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες το επίδομα του 2025 χάνεται οριστικά και πλέον οι δικαιούχοι από τον Μάρτιο θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την ενίσχυση για το 2026.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι, η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πότε θα γίνει η πληρωμή του επιδόματος τέκνων

Όσοι έχουν κάνει ή θα κάνουν αίτηση μέχρι αύριο 15 Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν στις 30 Ιανουαρίου με μια εκκαθαριστική δόση το επίδομα του 2025.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν στην ενίσχυση του 2026, τον προσεχή Μάρτιο.

Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:

Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

Έως 13.500 ευρώ για τρία παιδιά

Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).

Ο υπολογισμός γίνεται κάθε φορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα στοιχεία αντλούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), αυτόματα.

Το ποσό που ανακτάται μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (της ΑΑΔΕ και του Α21), είναι συνολικό και προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων όλων των ΑΦΜ που συμμετέχουν στην αίτηση, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης των εισοδημάτων αυτών ή το μέλος της οικογένειας στο οποίο αντιστοιχούν.



