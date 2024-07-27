Θα «φάει» τις Κυριακές το έξυπνο σούπερ μάρκετ;

Ονομάζονται «έξυπνα καταστήματα», «αυτόματα περίπτερα» ή «ψηφιακά σούπερ μάρκετ». Για πολλούς πολιτικούς, εμπόρους και καταναλωτές είναι μια αχτίδα ελπίδας. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και δεν απαιτούν σχεδόν καθόλου προσωπικό. Τα σύγχρονα αυτά σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να είναι μια λύση για αγορές σε μικρότερες πόλεις και αγροτικές περιοχές, ακόμα και τη νύχτα, τις Κυριακές και τις αργίες. Αλλά δεν το βλέπουν όλοι τόσο θετικά. Οι εκκλησίες και τα συνδικάτα αντιτίθενται και θεωρούν πως καταστρατηγείται η κυριακάτικη αργία.



Στην αρχή του έτους, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία πρωτοπόρησε στο άνοιγμα των μίνι μάρκετ αυτόματης πώλησης τις Κυριακές και ήταν η πρώτη φορά που επετράπη κάτι τέτοιο σε κρατίδιο. Σύμφωνα με τον νόμο δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το περιεχόμενο ή το μέγεθος των σημείων πώλησης.



Η Βαυαρία και η Έσση είναι πάντως λίγο πιο αυστηρές. Αποφασίστηκε ότι τα σούπερ μάρκετ χωρίς προσωπικό και με μέγιστο εμβαδό 150 τετραγωνικών μέτρων θα επιτρέπεται να ανοίγουν συνεχώς στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και των Κυριακών.

Με βοηθό την ψηφιακή τεχνολογία

Η νέα ιδέα για άμεσες πωλήσεις όλο το εικοσιτετράωρο ακούγεται εντυπωσιακή. Πολλά μικρά μίνι μάρκετ δεν έχουν επαρκή έσοδα και κλείνουν, έτσι μαγαζιά που θα λειτουργούν μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας κερδίζουν έδαφος. Πρόσβαση μέσω εφαρμογών, παρακολούθηση μέσω κάμερας, αυτοεξυπηρέτηση από το ράφι και πληρωμή με κάρτα σε καταστήματα 24/7.



Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους είναι η εμπορική εταιρεία Tegut με έδρα τη Φούλντα. Η εταιρεία πώλησης τροφίμων άνοιξε το πρώτο «έξυπνο» υποκατάστημα τον Νοέμβριο του 2020. Μέχρι σήμερα διαθέτει 39 τέτοια καταστήματα, κυρίως σε κοντέινερ, με 28 στην Έσση, 6 στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και 5 στη Βαυαρία. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ 950 προϊόντων και να πληρώσουν με κάρτα. Η τάση είναι ανοδική. Και η μεγάλη αλυσίδα σούπερ REWE φαίνεται να δοκιμάζει μια παρόμοια ιδέα. Δημιουργεί καταστήματα που πουλάνε από μήλα μέχρι οδοντόβουρτσες και περιλαμβάνονται περίπου 800 είδη για τις καθημερινές ανάγκες.

Αντιδρούν εκκλησίες και συνδικάτα

Οι υποστηρικτές της νέας ιδέας επισημαίνουν τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν και σε κοινωνικό επίπεδο. Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές, οι ψηφιακές αγορές τις Κυριακές δίνουν τη δυνατότητα για κοινωνικές επαφές έξω από το σπίτι. Οι υποστηρικτές λοιπόν αυτής της ιδέας πιστεύουν ότι τα μικρά μέρη θα αναβαθμιστούν και θα κερδίσουν σε ζωντάνια.



Οι εκκλησίες και το συνδικάτο Ver.di δεν αντιτίθενται γενικά στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά δεν συμφωνούν με τη λειτουργία τους τις Κυριακές και τις αργίες. Η Κυριακή ως μη εργάσιμη μέρα δεν έχει στόχο μόνο την προστασία των εργαζομένων, αλλά και την προστασία των Κυριακών και των επίσημων αργιών ως ημέρες ανάπαυσης και πνευματικής ανάτασης, λέει ο Μπέρνχαρντ Σίντερινγκ από την «Ένωση για τις ελεύθερες Κυριακές» στην Έσση. Εάν τα ψώνια στις αγορές μπορούν να γίνονται και τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, θα διαταραχθεί η κυριακάτικη γαλήνη. Εκτός αυτού, τα ψηφιοποιημένα σούπερ μάρκετ για να λειτουργήσουν χρειάζονται οπωσδήποτε προσωπικό για παρακολούθηση, έλεγχο της τεχνολογίας και της υγιεινής. Κάθε νόμισμα έχει δυο όψεις.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

