ΑΑΔΕ- φοροδιαφυγή: «Λαβράκια» από το σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου της Εφορίας

Ένα νέο ψηφιακό σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου και εντοπισμού αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας φορολογουμένων χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ από τις αρχές του έτους και έως τώρα έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Έχει χτυπήσει «καμπανάκι» για 1.100 φυσικά πρόσωπα καθώς τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Εφορία δεν δικαιολογούν το ύψος των καταθέσεων ή των επενδυτικών λογαριασμών που έχουν στις τράπεζες. Το επόμενο βήμα των ελεγκτικών αρχών είναι να καλέσουν τους φορολογούμενους αυτούς να δικαιολογήσουν τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων τους και αν δεν μπορέσουν να τους επιβληθούν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Πρόκειται για τον μηχανισμό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας που δίνει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές να λαμβάνουν με ταχύτατες διαδικασίες στοιχεία και πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα για το ύψος των καταθέσεων, τους επενδυτικούς λογαριασμούς, τις πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, τις τραπεζικές θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια για τα ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα. Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια συγκρίνονται με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της περιουσίας τους και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία.

Αν δεν δικαιολογούνται τότε επιβάλλεται φόρος 33% επί της διαφοράς και επιπλέον πρόστιμα, προσαυξήσεις και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με αποτέλεσμα η τελική επιβάρυνση να υπερβαίνει το 50%.

Στόχος των ελεγκτικών αρχών είναι το επόμενο διάστημα να ενταθούν οι έλεγχοι μέσω του νέου μηχανισμού ο οποίος αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Εκτός από την εξέλιξη των καταθέσεων των φυσικών προσώπων στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και οι υπηρεσίες τύπου Paypal που καταγράφουν ισχυρή αυξητική τάση στις μεθόδους ψηφιακής πληρωμής

Τα στοιχεία που αποστέλλουν στο νέο σύστημα τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα ακόλουθα:

Καταθέσεις

Χορηγήσεις δανείων

Επενδυτικοί λογαριασμοί από κάθε είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, Repos).

Πιστωτικές κάρτες

Τραπεζικές θυρίδες

Λογαριασμοί Πληρωμών

Προπληρωμένες Κάρτες

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Σημειώνεται ότι με βάση το νόμο σε περίπτωση που η Εφορία εντοπίσει ένα ποσό σε ένα τραπεζικό λογαριασμό με άγνωστη πηγή προέλευσης καθώς δεν δικαιολογείται από καμία πηγή εισοδήματος του φορολογούμενου, τότε αυτόματα το χαρακτηρίζει ως «προσαύξηση περιουσίας». Ο φορολογούμενος, εφόσον κληθεί από την Εφορία, φέρει το βάρος της απόδειξης για την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, με συντελεστή 33% συν πρόστιμα και προσαυξήσεις και επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, αφού αναλήψεις ή καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές και κινήσεις που δεν συνιστούν κατ' ανάγκη φορολογητέο εισόδημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.