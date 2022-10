Bloomberg: Η Ευρώπη κινδυνεύει να «ξεμείνει» από ντίζελ λόγω των κυρώσεων προς τη Ρωσία

Ένας ακόμη πονοκέφαλος φαίνεται να προστίθεται για τους Ευρωπαίους κι αυτός ακούει στο όνομα ντίζελ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, ενόψει της εφαρμογής του νέου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων που έχει επιβάλλει η ΕΕ προς τη Μόσχα αναμένεται σε λίγους μήνες η διακοπή της ροής του ντίζελ από τη Ρωσία, η οποία τροφοδοτούσε την ΕΕ με περίπου 200 εκατ. βαρέλια τον χρόνο, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να ξεμείνει η ΕΕ από ντίζελ να είναι ορατός.

Σημειώνεται πως από τις αρχές Φεβρουαρίου, με τις νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαγορεύεται η παράδοση δια θαλάσσης σχεδόν όλων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου -συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου τύπου ντίζελ- από τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο εξωτερικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Καθώς ο χρόνος τελειώνει, εν μέσω μιας περιόδου ακραίας στενότητας της αγοράς, οι έμποροι θα πρέπει να προχωρήσουν σε δραματικές περικοπές», επισημαίνει το ρεπορτάζ του Bloomberg και προσθέτει πως σε κάθε περίπτωση η απεξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες καυσίμων δεν θα είναι εύκολη.

