Το μυστικό Γαλλίδας makeup artist για να κάνεις τα καστανά μάτια να φαίνονται πιο πράσινα

Τα καστανά μάτια είναι πραγματικά μοναδικά. Έχουν μια φυσική ζεστασιά που μπορεί να αναδειχθεί υπέροχα με το κατάλληλο μακιγιάζ και το καλύτερο; Ταιριάζουν σχεδόν με κάθε απόχρωση, δίνοντάς σου αμέτρητες επιλογές για να παίξεις. Αν θέλεις τα κάνεις να φαίνονται πιο πράσινα ή μελί, υπάρχουν συγκεκριμένα χρώματα και τεχνικές που μπορούν να σου προσφέρουν αυτό που αναζητάς!

Οι αποχρώσεις του καφέ είναι αληθινοί σύμμαχοι για τα καστανά μάτια. Ένα γήινο, ουδέτερο καφέ -όπως το εσπρέσο- δίνει μια βελούδινη λάμψη στα βλέφαρά σου, ενώ παράλληλα προσθέτει φως και βάθος στο βλέμμα σου. Όπως εξηγεί η Γαλλίδα makeup artist Violette Serrat, «αυτές οι αποχρώσεις συμπληρώνουν όλους τους τόνους δέρματος και κάνουν τα μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά και καθαρά». Επιπλέον, αναδεικνύουν τα πράσινα ή χρυσά στοιχεία των ματιών σου, ενώ χαρίζουν μια φυσική κομψότητα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Αν θέλεις να πειραματιστείς λίγο παραπάνω, μπορείς να δοκιμάσεις σκιές σε υγρή υφή. Είναι εύκολες στη χρήση, δεν απαιτούν primer και απλώνονται τέλεια είτε με πινέλο, είτε με τα δάχτυλα. Οι χάλκινες ή κοκκινωπές αποχρώσεις είναι ιδανικές γιατί μπορούν να κάνουν τα καστανά σου μάτια να φαίνονται πιο ανοιχτά και εκφραστικά. Χρησιμοποίησε αυτές τις αποχρώσεις για πιο έντονο αποτέλεσμα και φρόντισε να ολοκληρώσεις το look με αρκετή μάσκαρα εφαρμόζοντάς τη απο τις ρίζες των βλεφαρίδων, για να χαρίσεις επιπλέον ένταση στο βλέμμα.

Πώς να εφαρμόσεις σωστά την καφέ σκιά ανάλογα με το σχήμα των ματιών

H makeup artist εξηγεί πώς να εφαρμόσεις τη σκιά ματιών ανάλογα με το σχήμα των ματιών:

«Αν αυτό που θέλουμε είναι ένα πιο περίτεχνο βλέμμα σε μικρά μάτια πρέπει να εφαρμόσουμε τη σκιά στο κινητό βλέφαρο και στις κάτω βλεφαρίδες», αναφέρει. Για πεσμένα ή αμυγδαλωτά μάτια, μπορείτε να προσθέσετε καφέ τόνο στο κέντρο του κινητού βλεφάρου, στο δακρυϊκό πόρο και στις κάτω βλεφαρίδες ώστε να τονίσετε το βλέμμα από τη μέση του ματιού και προς τα έξω, με σκούρο ή μαύρο τόνο. Τέλος προτείνει «καφέ σκιές ματιών που θα κάνουν τα μάτια σας πιο πράσινα και καθαρά».

