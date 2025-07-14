Η «αγέραστη» Σερ: Η 79χρονη εμφανίστηκε στο πάρτι των Dolce & Gabbana και απέδειξε στην πράξη ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός… (video-φωτό)

Το είδωλο της ποπ, Σερ (Cher), έδειξε την αγέραστη σιλουέτα της με δύο σέξι εμφανίσεις, καθώς εμφανίστηκε στο πάρτι των Dolce & Gabbana στην Ιταλία. Η 79χρονη τραγουδίστρια του «Believe» ήταν καλεσμένη στην εκδήλωση, η οποία βρισκόταν στην οδό Via Veneto, γνωστή ως ένα από τα πιο ακριβά και πολυτελή «hotspots» της πόλης.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα έδειχνε κομψή, όπως πάντα, φορώντας μια δαντελένια δημιουργία, η οποία είχε έναν κόκκινο ενσωματωμένο κορσέ, πριν αλλάξει αργότερα με ένα διαφορετικό «look». Μάλιστα, η ίδια εμφανίστηκε την πρώτη φορά με μια ασορτί μακριά μαύρη περούκα, ενώ λίγο μετά έγινε ξανθιά.

Τραγουδίστρια, ηθοποιός και «βασίλισσα της ποπ», η Cher είναι ένα από τα λαμπερότερα αστέρια της αμερικανικής-και όχι μόνο- ψυχαγωγίας όλων των εποχών. Γεννημένη ως Cheryl Sarkisian στην Καλιφόρνια το 1946, έζησε μια παιδική ηλικία που «ακροβατούσε» ανάμεσα στη φτώχεια, τη βία και την αναστάτωση (ο Αρμένιος πατέρας της ήταν ένας εν πολλοίς απών ηρωινομανής), και τον πλούτο και την αφθονία (ανάλογα με το με ποιον ήταν παντρεμένη εκείνη την εποχή η μητέρα της).

Ξεκίνησε την καριέρα της στην ηλικία των 18 ετών στο πλευρό του Sonny Bono με το ντουέτο Sonny & Cher. Μεσουράνησε στα 70s παρουσιάζοντας πολύ επιτυχημένα τηλεοπτικά ψυχαγωγικά σόου που έγραψαν ιστορία και έκανε πλέον καριέρα ως σολο τραγουδίστρια κατακτώντας 3 νούμερο 1 singles στο Billboard chart και κάμποσους χρυσούς δίσκους. Στα 80s έκανε στροφή στην υποκριτική και συμμετείχε σε ταινίες με καλές κριτικές. Από την καριέρα της ως ηθοποιός αποκόμισε ένα Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού» το 1986. Στα 90s σάρωσε με το άλμπουμ «Believe», το οποίο πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα και το ομώνυμο single μπήκε στη λίστα με τα 30 πιο εμβληματικά και εμπορικά επιτυχημένα singles όλων των εποχών. Μάλιστα η περιοδεία της «Do you believe? World Tour» του 1999, θεωρήθηκε ως μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες όλων των εποχών με εισπράξεις 160 εκατομμυρίων δολαρίων.

