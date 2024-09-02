Angelina Jolie: Υιοθέτησε την πιο hot απόχρωση του ξανθού για το φθινόπωρο 2024

Η Angelina Jolie έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βενετία για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Maria», στο διάσημο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της πόλης.

Για την περίσταση, η Jolie επέλεξε ένα κομψό σύνολο με μια μπεζ καπαρντίνα από τον οίκο Dior, την οποία συνδύασε με ένα λευκό T-shirt, μια μαύρη μάξι φούστα και δερμάτινες μπότες με χρυσή αγκράφα από τον οίκο Celine. Παρά τα θετικά σχόλια για το ντύσιμό της, αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν το νέο της χρώμα μαλλιών.

Αν και για χρόνια ήταν γνωστή για τα σκούρα μαλλιά της, η Angelina έχει αρχίσει να πειραματίζεται με πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Τώρα, η ηθοποιός έχει υιοθετήσει την απόχρωση «butterscotch blonde», ένα ξανθό με ζεστούς χρυσούς και καραμελένιους τόνους που φωτίζει το πρόσωπό της. Αυτό το χρώμα μαλλιών είναι ιδανικό για το φθινόπωρο, καθώς ταιριάζει σε πολλές αποχρώσεις επιδερμίδας και αναδεικνύει τα φθινοπωρινά outfits. Επιπλέον, οι ρίζες της διατηρήθηκαν σε πιο σκούρους τόνους, κάνοντάς το χρώμα πιο εύκολο στη συντήρηση και το ξάνοιγμα πιο φυσικό.

