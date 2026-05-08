Χίος: Η κακοκαιρία που σάρωσε την Κώμη

Ανάγκη άμεσης επέμβασης χρήζουν τα φαινόμενα διάβρωσης που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην παραλία της Κώμης.

Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι έχουν προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στη μορφολογία της ακτής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες του παραλιακού οικισμού της Δημοτικής ενότητας Μαστιχοχωρίων.

Σε κίνδυνο βρίσκεται και ο πεζόδρομος στην Κώμη, που δόθηκε προς χρήση από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τα προβλήματα διάβρωσης στον παραλιακό οικισμό της Κώμης, και μια σειρά ακόμα παραλιών του νησιού, είχαν απασχολήσει το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.) που σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χίου είχαν παρουσιάσει τον Ιούλιο του 2013 τα αποτελέσματα της έρευνας τους.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ καταγράφει τις εικόνες καταστροφής, αλλά και την απόγνωση των ντόπιων. Τι απαντά ο δήμος Χίου.

Πηγή: skai.gr

