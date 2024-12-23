Πέθανε ο κροκόδειλος του «Κροκοδειλάκια» 

Ο πραγματικός σταρ της ταινίας - blockbuster του 1986 ο «Κροκοδειλάκιας» (Crocodile Dundee), ο κροκόδειλος Μπαρτ (Burt), πέθανε σε ηλικία 90 ετών, στο κέντρο ερπετών όπου φιλοξενούνταν στο Ντάργουιν της Αυστραλίας.

Ο τεράστιος κροκόδειλος, μήκους 5,1 μέτρων και βάρους 700 κιλών, πρωταγωνίστησε στην κωμική ταινία περιπέτειας, μαζί με τον Paul Hogan και από το 2008 φιλοξενούταν στο Crocosaurus Cove.

The crocodile from Crocodile Dundee dies in Australia https://t.co/cZB3Iyh9XN — BBC News (World) (@BBCWorld) December 23, 2024

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπαρτ, του εμβληματικού κροκόδειλου θαλασσινού νερού και πρωταγωνιστή του Κροκοδειλάκια», έγραψαν οι υπεύθυνοι του κέντρου στη σελίδα τους στο Facebook.

«Ο Burt πέθανε ειρηνικά το Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απίστευτης εποχής» ανέφεραν.



«Ο Μπαρτ αιχμαλωτίστηκε τη δεκαετία του 1980 στον ποταμό Reynolds, και έγινε ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κροκόδειλους στον κόσμο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της εικόνας της Αυστραλίας ως μια χώρα με τραχιά φυσική ομορφιά και άγρια ζωή που προκαλεί δέος» αναφέρεται ακόμα στην ανάρτηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.