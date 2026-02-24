Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη! Αυτή την Κυριακή 1 Μαρτίου, έχουμε τριπλή δενδροφύτευση σε Πύργο, Σπάρτη και Λέρο.
Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται. Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:
- τον Δήμο και το Δασαρχείο Πύργου,
- τον Δήμο Σπάρτης,
- και τον Δήμο Λέρου.
Σημεία συνάντησης:
- Στον Πύργο: στην περιοχή Σπιάντζα, η είσοδος αλσυλλίου Σπιάντζας.
- Στη Σπάρτη: στο παραποτάμιο δάσος του Ευρώτα, στην είσοδο της γέφυρας του ποταμού.
- Στη Λέρο: στην εκκλησία Αγίου Κηρύκου, περιοχή Καμάρας.
Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ. Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!
