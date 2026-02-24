Λογαριασμός
Όλοι Μαζί Μπορούμε: Τριπλή δενδροφύτευση σε Πύργο, Σπάρτη και Λέρο την Κυριακή 1η Μαρτίου

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται

Όλοι Μαζί Μπορούμε

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη! Αυτή την Κυριακή 1 Μαρτίου, έχουμε τριπλή δενδροφύτευση σε Πύργο, Σπάρτη και Λέρο.   

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται. Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

  • τον Δήμο και το Δασαρχείο Πύργου,
  • τον Δήμο Σπάρτης,
  • και τον Δήμο Λέρου.

Σημεία συνάντησης:

  • Στον Πύργο: στην περιοχή Σπιάντζα, η είσοδος αλσυλλίου Σπιάντζας.
  • Στη Σπάρτη: στο παραποτάμιο δάσος του Ευρώτα, στην είσοδο της γέφυρας του ποταμού.
  • Στη Λέρο: στην εκκλησία Αγίου Κηρύκου, περιοχή Καμάρας.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ. Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

