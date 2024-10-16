Όλοι Μαζί Μπορούμε: Ελάτε να πρασινίσουμε την Ελλάδα απ’ άκρη σ’ακρη!

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, έχοντας στόχο να φυτευτούν 50.000 δέντρα σε όλη την Ελλάδα, ξεκινάει τη φυτευτική περίοδο και μας προσκαλεί όλους να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία και να αφήσουμε το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα!

Από την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 έως και τα τέλη Μαρτίου 2025, κάθε Κυριακή φυτεύουμε δέντρα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μαζί ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, αφιερωμένη στον σπουδαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και των αγώνων δρόμων στην Πάρνηθα, στον Υμηττό και στην Πεντέλη.

Οι δενδροφυτεύσεις για το 2024 είναι:

3 Νοεμβρίου 2024: Υμηττό – Αργυρούπολη

10 Νοεμβρίου 2024: Υμηττό – Γλυφάδα

17 Νοεμβρίου 2024: Πεντέλη – Κοκκιναράς

22 Νοεμβρίου 2024:Μαθητική δενδροφύτευση στην Πεντέλη

24 Νοεμβρίου 2024: Πάνειο Όρος και Βόρεια Εύβοια

1 Δεκεμβρίου 2024: Πεντέλη και Θεσσαλονίκη

15 Δεκεμβρίου 2024: Υμηττό- Ηλιούπολη

20 Δεκεμβρίου 2024: Μαθητική δενδροφύτευση στον Υμηττό

22 Δεκεμβρίου 2024: Πεντέλη- Κοκκιναράς

Οι δενδροφυτεύσεις για το 2025 αφορούν τα σημεία:

Κεντρική Μακεδονία

Χίος

Ρόδος

Κρήτη

Βόρεια Κέρκυρα

Έβρος- Αλεξανδρούπολη

Κεντρική και Βόρεια Εύβοια

Ηλεία

Οι ημερομηνίες των δενδροφυτεύσεων του 2025 θα ανακοινωθούν σύντομα. Ελάτε να πρασινίσουμε την Ελλάδα απ’ακρη σ’ακρη, ώστε να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα - ένα αποτύπωμα γεμάτο ζωή και ελπίδα! Βοήθησε μας να ξεπεράσουμε τον στόχο μας.

