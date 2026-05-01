Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα

Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται κατά σχεδόν 25 εκατοστά τον χρόνο, σύμφωνα με νέα δορυφορικά δεδομένα που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η NASA, καθιστώντας τη μία από τις ταχύτερα βυθιζόμενες μεγαλουπόλεις στον κόσμο.

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές παγκοσμίως, με έκταση περίπου 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 22 εκατομμυρίων ανθρώπων, η πρωτεύουσα του Μεξικού και οι γύρω πόλεις έχουν χτιστεί πάνω σε μια αρχαία λίμνη. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο ήταν κάποτε κανάλια, μια παράδοση που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα στις αγροτικές περιοχές.

Η εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων και η αστική ανάπτυξη έχουν μειώσει δραματικά τον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα η πόλη να βυθίζεται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πολλά μνημεία και παλαιότερα κτίρια, όπως ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 1573, παρουσιάζουν πλέον εμφανή κλίση. Η συρρίκνωση του υδροφόρου ορίζοντα έχει επίσης συμβάλει σε μια χρόνια κρίση νερού που αναμένεται να επιδεινωθεί.

«Προκαλεί ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της πόλης, όπως το μετρό, το αποχετευτικό σύστημα, την ύδρευση, τις κατοικίες και τους δρόμους», δήλωσε ο ερευνητής γεωφυσικής Ενρίκε Καμπράλ από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. «Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται τόσο γρήγορα που το φαινόμενο είναι πλέον ορατό από το διάστημα.

Σε ορισμένες περιοχές, η καθίζηση φτάνει κατά μέσο όρο τα 2 εκατοστά τον μήνα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της NASA, όπως στο κύριο αεροδρόμιο και στο εμβληματικό μνημείο «Άγγελος της Ανεξαρτησίας». Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια βύθιση περίπου 24 εκατοστών. Μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα, η πόλη έχει κατέβει πάνω από 12 μέτρα, σύμφωνα με τον Καμπράλ.

«Έχουμε μία από τις υψηλότερες ταχύτητες καθίζησης εδάφους στον κόσμο», πρόσθεσε.

Οι εκτιμήσεις της NASA βασίζονται σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 από τον δορυφόρο NISAR, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο αλλαγές στην επιφάνεια της Γης και αποτελεί κοινό εγχείρημα της NASA και της Ινδικής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Ο επιστήμονας του NISAR, Πολ Ρόζεν, δήλωσε ότι η αποτύπωση της Γης από το διάστημα αποκαλύπτει επίσης τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. «Είναι ουσιαστικά μια καταγραφή όλων αυτών των αλλαγών μέσα σε μια πόλη», είπε. «Μπορείς να δεις το πλήρες μέγεθος του προβλήματος». Στο μέλλον, η ομάδα ελπίζει να μπορεί να εστιάζει ακόμη περισσότερο σε συγκεκριμένες περιοχές, ίσως και σε επίπεδο μεμονωμένων κτιρίων.

Πιο γενικά, οι ερευνητές φιλοδοξούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή σε όλο τον κόσμο για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, αλλαγών σε ρήγματα, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιοχές όπως η Ανταρκτική και πολλά άλλα.

Ο Ρόζεν ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορούσε να ενισχύσει και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να ειδοποιούν τις κυβερνήσεις για την ανάγκη εκκενώσεων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ηφαιστειακών εκρήξεων.

Για την Πόλη του Μεξικού, η τεχνολογία αυτή αποτελεί σημαντική πρόοδο στη μελέτη της καθίζησης και στον περιορισμό των χειρότερων συνεπειών της, σύμφωνα με τον Καμπράλ.

Για δεκαετίες, η κυβέρνηση είχε σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει το πρόβλημα, περιοριζόμενη κυρίως στη σταθεροποίηση θεμελίων σε μνημεία όπως ο καθεδρικός ναός. Ωστόσο, μετά από πρόσφατες εξάρσεις της κρίσης νερού, οι αρχές έχουν αρχίσει να χρηματοδοτούν περισσότερη έρευνα.

Τα δεδομένα και οι εικόνες από τον δορυφόρο NISAR αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό λύσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.