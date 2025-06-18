Γαλλία: Κύμα ζέστης με 38άρια τις επόμενες ημέρες

Οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σημαντικά στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ένα κύμα ζέστης που θα κορυφωθεί το Σάββατο, προτού ο υδράργυρος καταγράψει πτώση την Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σταδιακά από αύριο, κατόπιν την Παρασκευή και εντέλει έως «το Σάββατο, που αναμένεται να αποτελέσει την ημέρα κορύφωσης αυτού του φαινομένου, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, με τα θερμόμετρα να προβλέπεται πως θα δείξουν 34 έως και 37 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και 38», δήλωσε ο Φρανσουά Γκουράν, μετεωρολόγος της Météo-France, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «θα είναι πολύ ζεστή στις περιοχές στο δυτικό τμήμα της χώρας, με τον υδράργυρο συχνά να μην πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου στις ελάχιστες θερμοκρασίες», ένα φαινόμενο κατά τη διάρκεια της νύχτας που αναμένεται να οξυνθεί περαιτέρω το επόμενο βράδυ, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο μετεωρολόγος αναμένει κατόπιν «να δροσίσει την Κυριακή» κυρίως στο δυτικό τμήμα, ενώ η ζέστη θα επιμείνει εντούτοις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάσταση αφορά επίσης άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης: «Κάνει ήδη πολλή ζέστη στην Ισπανία» και αναμένουμε «σίγουρα ένα κύμα ζέστης στην Αγγλία, ιδίως το Σάββατο», υπογράμμισε ο Φρανσουά Γκουράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

