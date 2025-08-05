Φινλανδία: Θάνατοι ταράνδων από κύμα ζέστης

Ένα κύμα ζέστης με θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκε στη Φινλανδία τις τελευταίες εβδομάδες επηρέασε τους ταράνδους, προκαλώντας τον θάνατο πολλών εξ αυτών και εγείροντας φόβους μεταξύ των εκτροφέων.

Η Φινλανδία εξήλθε από ένα επεισόδιο ζέστης διάρκειας 22 ημερών με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φθάνουν στους 30 βαθμούς Κελσίου, στο μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα ζέστης που καταγράφηκε από την έναρξη καταγραφής των μητρώων το 1961, επιβεβαίωσε χθες η φινλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην πόλη του Ροβανιέμι, που είναι γνωστή ως η πόλη του Άγιου Βασίλη, ο υδράργυρος παρέμενε σήμερα στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι ξηρασίες και οι δασικές πυρκαγιές, που προκάλεσε αυτή η πρωτόγνωρη ζέστη, επηρέασαν τους ταράνδους που ζουν στη περιοχή, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Αν Ολίλα, διευθύντρια της Εθνικής Ένωσης Εκτροφέων Ταράνδων.

«Είχαμε μια πολύ μακρά και σκληρή περίοδο ζέστης εδώ στη Λαπωνία και οι τάρανδοι υπέφεραν πολύ», επισήμανε. Πολλοί εξ αυτών πέθαναν, συμπλήρωσε η ίδια, χωρίς να μπορεί να διευκρινίσει τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ίδια, αν και το συγκεκριμένο ζώο της Αρκτικής αντέχει εύκολα τις πολικές θερμοκρασίες, για τη ζέστη είναι «μια άλλη ιστορία», διότι οι τάρανδοι «αδυνατούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

