Δύο πυρκαγιές, πιθανόν από κεραυνούς, σε Αρκαδία και Θεσπρωτία - 54 φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Δύο νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε δασικές εκτάσεις το απόγευμα της Κυριακής, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Θεσπρωτία, με τις πρώτες ενδείξεις να αποδίδουν την εκδήλωσή τους σε "κεραυνούς".

Συγκεκριμένα, η πρώτη πυρκαγιά σημειώθηκε στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης. Η αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση, καθώς στην κατάσβεση επιχειρούν 37 πυροσβέστες, ενισχυμένοι από δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, συνολικά 10 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα: δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κερασοχωρίου του δήμου Φιλιατών, στη Θεσπρωτία. Στο σημείο βρίσκονται 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής – Δεν απειλούνται οικισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, καμία από τις δύο πυρκαγιές δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για τη διαχείριση των εστιών και την πλήρη κατάσβεση.

Αυξημένος αριθμός πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο

Τις προηγούμενες 24 ώρες, από τις 18:00 της 17ης Αυγούστου ως τις 18:00 σήμερα, εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 40 κατασβέστηκαν στον αρχικό τους σταδίο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ 14 πύρινα μέτωπα βρίσκονται ακόμη υπό αντιμετώπιση.

Τα ανακριτικά γραφεία ανά την επικράτεια, μαζί με τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διεξάγουν έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, με τη φυσική πρόκληση από καιρικά φαινόμενα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

