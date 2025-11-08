«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένος ο Αλέκος Συσσοβίτης - Δείτε το trailer

Με τη μυική μάζα στο σώμα και τη σημασία της στη συνολικότερη υγεία του οργανισμού ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά» την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ.

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν πόση μυική μάζα έχουμε αλλά και πόση «χάνουμε» στο πέρασμα των χρόνων; Πώς θα «χτίσουμε» μυική μάζα αλλά και γιατί ποτέ δεν είναι αργά για να το πετύχουμε αυτό;

Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο ηθοποιός Αλέκος Συσσοβίτης, ο οποίος εξηγεί πως έχει καταφέρει να έχει ένα μυώδες σώμα αλλά και τις «υπερβολές» που έκανε στην προσπάθειά του να «χτίσει» μυική μάζα.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης για τις υπερβολές σε γυμναστική & διατροφή:

Επίσης, μαθαίνουμε πώς θα διαχειριστούμε τις συγκρούσεις στη σχέση μας και βλέπουμε ποιες λύσεις υπάρχουν για την ξηροφθαλμία.

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

