Welcome to Derry: Ανακοινώθηκαν 4 ηθοποιοί για το prequel του «It»

Οι ταινίες «It» ήταν απίστευτα επιτυχημένες στο box office, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως μετά την κυκλοφορία τους

Η επερχόμενη σειρά prequel του «It» από το HBO Max με τίτλο «Welcome to Derry», ανακοίνωσε την προσθήκη των τεσσάρων πρώτων μελών του καστ. Οι Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk και James Remar θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά, αν και συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πλοκή και τους χαρακτήρες κρατούνται προς το παρόν μυστικές.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «It» του Stephen King και επεκτείνοντας τον κόσμο που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Andy Muschietti στις ταινίες μεγάλου μήκους It και It Chapter Two, η σειρά Welcome to Derry διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με την επιτυχημένη σειρά τρόμου. Οι ταινίες It ήταν απίστευτα επιτυχημένες στο box office, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως μετά την κυκλοφορία τους.

The "It" prequel series titled "Welcome to Derry" has cast the following:



Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remarhttps://t.co/AzUQ5PBnDA — Variety (@Variety) April 5, 2023

Αν και δεν είναι σαφές πώς το Welcome to Derry θα ενταχθεί στο υπάρχον σύμπαν του It, η προσθήκη αυτών των ταλαντούχων ηθοποιών είναι βέβαιο ότι θα φέρει ένα νέο επίπεδο ίντριγκας και ενθουσιασμού στην πολυαναμενόμενη σειρά.

Η Taylour Paige είναι περισσότερο γνωστή για τη δουλειά της στην ταινία Zola, ενώ ο Jovan Adepo έχει εμφανιστεί στο Babylon και στο The Leftovers. Ο Chris Chalk έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες All Dirt Roads Taste of Salt και Perry Mason, ενώ ο James Remar είναι γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Oppenheimer και Dexter.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.