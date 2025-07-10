«Wednesday»: Κυκλοφόρησε το trailer της 2ης σεζόν με την Τζένα Ορτέγκα - Το δυσοίωνο όραμά της και οι σκοτεινές αποκαλύψεις…

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix, το επίσημο τρέιλερ της δεύτερης σεζόν της διάσημης σειράς «Wednesday», φέρνοντας την αγαπημένη Wednesday Addams (Τζένα Ορτέγκα) πίσω στην Ακαδημία Nevermore όπου την περιμένουν νέα πρόσωπα, καινούργιες απειλές και έντονα οικογενειακά διλήμματα. «Πώς αισθάνεσαι;», ρωτά η Morticia Addams (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς) την κόρη της στο τρέιλερ, καθώς η οικογένεια τη συνοδεύει στην Ακαδημία. «Σαν να επιστρέφεις στον τόπο του εγκλήματος. Ξέρω ήδη πού είναι θαμμένα τα πτώματα», της απαντά η Wednesday. Στη συνέχεια μαύρα δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό της όπου αποκαλύπτει στη μητέρα της: «Η Enid πεθαίνει και φταίω εγώ».

Ωστόσο, αναγνωρίζει στο βίντεο πως «τα μυστικά είναι το θεμέλιο της οικογένειας Άνταμς» και είναι αποφασισμένη να δράσει άμεσα. «Όσο πιο γρήγορα βρω απαντήσεις, τόσο πιο γρήγορα θα σώσω την Enid — ή θα πεθάνω προσπαθώντας».

Ο Τιμ Μπάρτον υπογράφει τη σκηνοθεσία μαζί με τους Πάκο Καμπέζας και Άντζελα Ρόμπινσον, ενώ παράλληλα είναι εκτελεστικός παραγωγός με την Ορτέγκα αναλαμβάνει για πρώτη φορά ρόλο παραγωγού. Το σενάριο των νέων επεισοδίων έγραψαν οι δημιουργοί της σειράς Άλφρεντ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ. Το πολυάριθμο καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους: Στιβ Μπουσέμι, Λούις Γκούζμαν, Κρίστοφερ Λόιντ, Χάντερ Ντούχαν, Έμα Μάιερς, Τζόι Σάντεϊ, Έβι Τέμπλετον, Φρεντ 'Αρμισεν, Μπίλι Πάιπερ, ενώ συμμετέχει και η Lady Gaga. Σύμφωνα με το Deadline, το πρώτο μέρος της δεύτερης σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου, ενώ το δεύτερο μέρος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

