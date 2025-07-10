Big Brother: Αποστολές, επιστροφές και απρόσμενες επισκέψεις αναστατώνουν το σπίτι (Βίντεο)

Αποστολές, επιστροφές και απρόσμενες επισκέψεις αναστατώνουν το σπίτι του Big Brother.

Μία κρυφή αποστολή ανατίθεται στον Χρήστο Ντεντόπουλο από τον Big Brother και οι συγκάτοικοι τρίβουν τα μάτια τους με την αλλαγή που βλέπουν στη συμπεριφορά του! Ο Χρήστος Ντεντόπουλος πρέπει να γίνει, για όσο διαρκεί η αποστολή, ο τέλειος συγκάτοικος. Περιποιητικός, γλυκομίλητος, πρόθυμος να βοηθήσει και να… υπηρετήσει όσους βρίσκονται μέσα στο σπίτι.

Μία σαλάτα για τη Nancy Tawby, καφεδάκι για τη Θεοφανία Νικολαΐδη, το διπλό κρεβάτι στρωμένο και στη διάθεση της Ζωής Ασουμανάκη, γεμιστά από τα χεράκια του είναι λίγα μόνο από όσα θα απολαύσουν οι συγκάτοικοι κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής. Θα καταφέρει ο Χρήστος Ντεντόπουλος να τους πείσει ή θα υποψιαστούν πως κάτι κρύβεται πίσω από αυτή την αλλαγή;

Το weekly task για τον προϋπολογισμό του σπιτιού αυτή τη φορά θα είναι πολύ διαφορετικό. Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι συγκάτοικοι είναι να… αδιαφορήσουν ό,τι κι αν δουν να συμβαίνει δίπλα τους. Μία ομάδα kick boxing μπαίνει για να προπονηθεί μέσα στο σπίτι του Big Brother και οι συγκάτοικοι δείχνουν ανεπηρέαστοι. Θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ίδια αδιάφορη στάση όταν μέσα στο σπίτι θα μπει ο Μπάμπης Καρατζάς για να φωτογραφηθεί ως γαμπρός με μία νύφη;

