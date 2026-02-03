Δύο βαφτίσεις… ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, στο νέο επεισόδιο της απολαυστικής σειράς του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 21.00. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη υποδέχονται τον νονό Αντώνη Κρόμπα και ετοιμάζονται για νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες.

Ο Τάκης και η Σούλα βαφτίζουν! Και μαζί τους, ο Σπύρος και η Βαλέρια... Δύο παράλληλες ιστορίες που δείχνουν πως, είτε τότε είτε τώρα, η ελληνική οικογένεια και τα ήθη της παραμένουν αστείρευτη πηγή γέλιου.

Νονοί - πολιτικοί που μπερδεύουν το όνομα του παιδιού, συζητήσεις για λαθρεμπόριο αρνιών με τον παπά, ούζο στην πιπίλα του μωρού και πλαστές σφραγίδες.

Η Βαλέρια επιμένει η θερμοκρασία του νερού να είναι στους 32°C και κάνει κουκλοθέατρο με vegan λύκο.

Γιατί οι παραδόσεις αλλάζουν, αλλά η τρέλα παραμένει!

