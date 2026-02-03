Λογαριασμός
Τότε και Τώρα: «Βάφτιση» - Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (Trailer)

Νονοί-πολιτικοί που μπερδεύουν το όνομα του παιδιού, συζητήσεις για λαθρεμπόριο αρνιών με τον παπά, ούζο στην πιπίλα του μωρού και πλαστές σφραγίδες

Τότε και Τώρα

Δύο βαφτίσεις… ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, στο νέο επεισόδιο της απολαυστικής σειράς του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 21.00. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη υποδέχονται τον νονό Αντώνη Κρόμπα και ετοιμάζονται για νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες.

Ο Τάκης και η Σούλα βαφτίζουν! Και μαζί τους, ο Σπύρος και η Βαλέρια... Δύο παράλληλες ιστορίες που δείχνουν πως, είτε τότε είτε τώρα, η ελληνική οικογένεια και τα ήθη της παραμένουν αστείρευτη πηγή γέλιου.

Νονοί - πολιτικοί που μπερδεύουν το όνομα του παιδιού, συζητήσεις για λαθρεμπόριο αρνιών με τον παπά, ούζο στην πιπίλα του μωρού και πλαστές σφραγίδες.

Η Βαλέρια επιμένει η θερμοκρασία του νερού να είναι στους 32°C και κάνει κουκλοθέατρο με vegan λύκο.

Γιατί οι παραδόσεις αλλάζουν, αλλά η τρέλα παραμένει!

Δείτε το trailer:

