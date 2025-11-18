Σαράντα χρόνια από την εμβληματική του εμφάνιση στη συναυλία Live Aid, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου τίμησε τον θρυλικό Φρέντι Μέρκιουρι με ένα συλλεκτικό νόμισμα.

Πηγή έμπνευσης για το σχέδιο είναι η αξέχαστη εμφάνιση του στο Live Aid, να τραγουδά με το ξεχωριστό του στυλ. Ορισμένες εκδόσεις του νομίσματος ενσωματώνουν επίσης χρώμα, απεικονίζοντας έντονα το εμβληματικό κίτρινο σακάκι του τραγουδιστή.

Η συλλεκτική σειρά αφορά ασημένια και χρυσά νομίσματα που πωλούνται από 18.50 έως 9.350 λίρες το καθένα.

«Κάθε νόμισμα συνοδεύεται από συσκευασία που εξερευνά την λαμπρή καριέρα αυτού του αληθινού θρύλου της μουσικής» αναφέρει το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν ήταν απλώς ένας μουσικός. Ήταν μια δύναμη της φύσης που μεταμόρφωνε κάθε σκηνή στην οποία πάτησε. Αυτό το νόμισμα αποτυπώνει αυτή την ενέργειά του και τιμά ένα πραγματικά παγκόσμιο είδωλο του οποίου η επιρροή συνεχίζει να εμπνέει γενιές. Το επίπεδο λεπτομέρειας σε αυτό το σχέδιο, από την υπογραφή του μέχρι το μουσικό πεντάγραμμο που αντιπροσωπεύει την απίστευτη φωνητική του γκάμα, καθιστά αυτό ένα από τα πιο ξεχωριστά αναμνηστικά μας νομίσματα» ανέφερε η Ρεμπέκα Μόργκαν, διευθύντρια αναμνηστικών νομισμάτων στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο.

Η αδερφή του αείμνητου τραγουδιστή, Κασμίρα Μπουλσάρα, τόνισε ότι ο Φρέντι θα ήταν απόλυτα ενθουσιασμένος αν έβλεπε να τιμάται με αυτόν τον τρόπο και να γνώριζε ότι η οικογένειά του συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του φόρου τιμής».

Πηγή: skai.gr

