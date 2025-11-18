Ένα νέο ζευγάρι παικτών έρχεται απόψε, Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 21.00, στο πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο Λεωνίδας και ο γιος του, ο Γιώργος, είναι οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου. Έχουν καταφέρει να οικοδομήσουν μία πολύ δυνατή σχέση, γεμάτη αγάπη και αλληλοϋποστήριξη. Ο Λεωνίδας είναι συνταξιούχος της Αστυνομίας, πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ηλείας και ευτυχισμένος παππούς.

Ο Γιώργος είναι καθηγητής φυσικής, παντρεμένος με τη Γεωργία και έχει δύο παιδάκια. Φέτος, κατάφερε να ανοίξει με τη σύζυγό του φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης για το μάθημα της φυσικής, της βιολογίας και της ανατομίας, προσεγγίζοντας τη μάθηση με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο.

Στόχος πατέρα και γιου, μέσα από τη συμμετοχή τους στο «The Wall», είναι να επεκτείνει ο Γιώργος το φροντιστήριο του και να απευθυνθεί σε μαθητές δημοτικού, κάνοντας τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία (και) για τα μικρά παιδιά. Θα πραγματοποιήσουν το όνειρό τους;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

