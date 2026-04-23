Τομ Γουέιτς-Massive Attack: Το «The Fly» φέρνει ποίηση στο νέο άλμπουμ

Ο τραγουδιστής Τομ Γουέιτς δημοσίευσε απόσπασμα στο οποίο απαγγέλλει το «The Fly», ένα ειρωνικό, σκοτεινά κωμικό ποίημα στην παράδοση των προηγούμενων έργων του «What’s He Building In There?» και «The Ocean Doesn’t Want Me».

Το The Fly κυκλοφορεί ως B-side στη συνεργασία του με τους Massive Attack, το τραγούδι «Boots On The Ground» από το νέο τους άλμπουμ. Είναι η πρώτη του πρωτότυπη μουσική μετά από 15 χρόνια σε συνεργασία με το trip hop συγκρότημα.

Ο γνωστός για τη βαθιά, βραχνή φωνή του Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός συμμετέχει στο τραγούδι «Boots On The Ground», την πρώτη του κυκλοφορία από το άλμπουμ Bad As Me του 2011 και την πρώτη νέα μουσική των Massive Attack από το 2020.

«Μια μέρα πριν από πολλά χρόνια, δέχτηκα πρόσκληση από τους Massive Attack για συνεργασία. Η μεγάλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία της δεν με ανησύχησε ποτέ» σημείωσε. «Σήμερα, όπως συνέβη και στο παρελθόν, αυτό το είδος τραγουδιού δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα» τόνισε.

Το τραγούδι έχει αναφορές στις «πρόσφατες επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) σε κοινότητες μεταναστών». Όλα τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και στο Πρόγραμμα Άμυνας Μεταναστών των ΗΠΑ.

Οι Massive Attack έχουν δηλώσει για το σύνολο του project: «Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με έναν καλλιτέχνη του μεγέθους, της πρωτοτυπίας και της ακεραιότητας του Τομ, αλλά αυτό το τραγούδι φτάνει σε μια ατμόσφαιρα χάους. Σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, ο κρατικός αυταρχισμός και η στρατιωτικοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων συγχωνεύονται ξανά με νεοφασιστικές πολιτικές».

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού The Boots On The Ground ένα μοντάζ από πλάνα διαμαρτυρίας από τον φωτογράφο ντοκιμαντέρ thefinaleye, υπογραμμίζει τις συνδέσεις μεταξύ των πολέμων στο εξωτερικό, της βίαιης καταστολής των πολιτικών δικαιωμάτων στο εσωτερικό μέτωπο και της έλλειψης στέγης και της κατάχρησης ουσιών που μαστίζουν τους Αμερικανούς στρατιώτες μετά το τέλος της θητείας τους.

