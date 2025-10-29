Το «Only Murders in the Building» ανανεώνεται για 6η σεζόν και μετακομίζει στο Λονδίνο

Η αγαπημένη σειρά μυστηρίου «Only Murders in the Building» ανανεώθηκε για την έκτη σεζόν της στην πλατφόρμα Hulu η οποία θα διαδραματιστεί και θα γυριστεί στο Λονδίνο. Η είδηση έγινε γνωστή με την προβολή του φινάλε της πέμπτης σεζόν, στις 28 Οκτωβρίου και την εξιχνίαση ενός ακόμη φόνου, σύμφωνα με το Variety.

Η σειρά ακολουθεί τους Charles-Haden Savage (Στιβ Μάρτιν), Oliver Putnam (Μάρτιν Σορτ) και Mabel Mora (Σελένα Γκόμεζ), τρεις συγκάτοικους του θρυλικού κτιρίου «Arconia» στο Upper West Side, να ηχογραφούν ένα podcast καθώς ερευνούν τους θανάτους που συνεχίζουν να συμβαίνουν γύρω τους.

Εκτός από τους βασικούς πρωταγωνιστές η 5η σεζόν περιλάμβανε ένα καστ αστέρων όπως οι: Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Μάικλ Σίριλ Κρέιτον (Michael Cyril Creighton), Ντα'Βιν Τζόι Ράντολφ (Da'Vine Joy Randolph), Κρίστοφ Βαλτς (Christoph Waltz), Τέα Λεόνι (Tea Leoni), Κίγκαν-Μάικλ Κέι (Keegan-Michael Key) και Ρενέ Ζελβέγκερ (Renee Zellweger).

Δημιουργοί του «Only Murders in the Building» είναι ο Μάρτιν και ο Τζον Χόφμαν (John Hoffman) ενώ την εκτελεστική παραγωγή έχουν αναλάβει οι Σορτ, Γκόμεζ, Νταν Φόγκελμαν (Dan Fogelman), Τζες Ρόζενταλ (Jess Rosenthal), Μπεν Σμιθ (Ben Smith) και Τζ. Τζ. Φίλμπιν (JJ Philbin).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.