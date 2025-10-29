Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 14.40, βγαίνει ζωντανά από Κω και Λέρο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Χωρίς συμβεβλημένα μικροβιολογικά εργαστήρια με τον ΕΟΠΥΥ παραμένει η Κως από τον Νοέμβριο του 2024. Οι ιδιώτες μικροβιολόγοι του νησιού διέκοψαν τη συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ, επικαλούμενοι τις αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις που -όπως λένε- καθιστούν ασύμφορη τη συνέχιση των συμβάσεων. Το νοσοκομείο της Κω έχει αναλάβει πλέον μεγάλο μέρος των εξετάσεων, ωστόσο οι ανάγκες ενός νησιού με πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως.

Σε τουριστικά νησιά όπως η Κως και η Λέρος, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στέγασης. Ενημερώνονται για το σχολείο στο οποίο τοποθετούνται ελάχιστες μέρες πριν τον αγιασμό και τότε ξεκινά ο Γολγοθάς τους. Στην περίπτωση του Μιχάλη Πεταυράκη τα πράγματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα, καθώς ενώ παρουσιάστηκε στην Τήλο, όπως του ζήτησαν, όταν έφτασε εκεί του ανακοίνωσαν πως έγινε λάθος και έπρεπε να πάει στη Λέρο.

Τα τελευταία χρόνια η Λέρος εξελίσσεται σε κορυφαίο προορισμό καταδυτικού τουρισμού, με ναυάγια που αποτελούν συναρπαστικούς μάρτυρες της νεότερης ιστορίας. Οι Ιταλοί είχαν μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού σε μία μεγάλη αεροναυτική βάση, με υπόγειες και επίγειες εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π., οι Γερμανοί στράφηκαν εναντίον της Λέρου, την οποία υπερασπίζονταν Ιταλοί και Άγγλοι. Η Μάχη της Λέρου που κράτησε 52 μέρες άφησε τα περισσότερα ναυάγια στον κόσμο μετά τη Νορμανδία. Ο Κωνσταντίνος Κουβάς είναι εκπαιδευτής αυτοδυτών και αποτελεί πρωτοπόρο του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

