Θυμάστε την «Νταντά»; Η Νάνι Φάιν είναι πια συνδικαλίστρια, πρόεδρος του συνδικάτου ηθοποιών του Χόλιγουντ

Από τους αγαπημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες τις δεκαετίες του '90 και '00 στην Ελλάδα (αλλά και μέχρι και σήμερα που παίζεται σε επανάληψη) ήταν η «Νάνυ Φάιν» - η «Νταντά Αμεσης Δράσης» όπως είναι ο ελληνικός τίτλος της δημοφιλούς αμερικανικής κωμωδίας για όλη την οικογένεια.

Η Μις Φάιν έγραψε τηλεοπτική ιστορία με το τεράστιο χαμόγελο, την ένρινη, τσιριχτή φωνή της, το προκλητικό ντύσιμο και τις ατάκες της. Μάλιστα, τόσο πολύ ταυτίστηκε η ηθοποιός με τον ρόλο που λίγοι ξέρουν, ακόμα και σήμερα ότι την Φραν Φάιν υποδύεται η Φραν Ντρέσερ.

Μάλιστα, η Ντρέσερ βάσισε τη σειρά στην πραγματική της ζωή: κατάγεται όντως από το Φλάσινγκ του, Κουηνς, στην Νέα Υόρκη και έιναι πράγματι κόρη της Σύλβια, μιας συμβούλου γάμων, και του Μόρτυ Ντρέσερ, ενός αναλυτή ναυτικών συστημάτων.

Η Ντρέσερ ταυτίστηκε με τον ρόλο της στο Τhe Nanny, για τον οποίο προτάθηκε για δύο Emmys και δύο Χρυσές Σφαίρες.

Κινηματογραφική και τηλεοπτική ηθοποιός, , σεναριογράφος, σκηνοθέτης, τηλεοπτική παραγωγός, συγγραφέας, ακτιβίστρια και πολιτική λομπίστρια, η 65χρονη σήμερα Ντρεσερ συνεχίζει να είναι μια κούκλα, με τεράστιο χαμόγελο αλλά και δυναμική συνδικαλιστική παρουσία για τα δικαιώματα των ηθοποιών συναδέλφων της.

Συγκεκριμένα, είναι η πρόεδρος του συνδικάτου ηθοποιών SAG-AFTRA - το μεγαλύτερο συνδικάτο του Χόλυγουντ με 160.000 μέλη.

Η δυναμική παρουσία της στις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις των σεναριογράφων προκάλεσε αίσθηση ενώ το συνδικάτο αποφάσισε χθες - για πρωτη φορά από το 1960 – να μπει στον χορό των απεργιών.

Όσο για την χαρακτηριστική φωνή της; Παραμένει ίδια και απαράλλακτη, όπως και το έντονο ταπεραμέντο της τηλεοπτικής «Νταντάς Φάιν».

“You have to wake up and smell the coffee.”



SAG-AFTRA President Fran Drescher delivers an impassioned speech as Hollywood actors go on strike for the first time since 1980. pic.twitter.com/YdKsj9hMew