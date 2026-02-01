Ένα ξεχωριστό επεισόδιο παρακολουθήσαμε, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο «The Wall» με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο και πρωταγωνιστές την Βαρβάρα και τον Κοσμά. Από την αρχή του παιχνιδιού, το ζευγάρι ήταν αποφασισμένο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για ένα σημαντικό σκοπό: Την οικονομική στήριξη της προετοιμασίας της πρωταθλήτριας ποδηλασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Και τα κατάφεραν, κερδίζοντας το ποσό των 24.719 ευρώ!

Η Βαρβάρα και ο Κοσμάς ήρθαν αντιμέτωποι με τον μυστήριο «Τοίχο» και, από τον πρώτο γύρο, ξεκίνησαν πολύ δυναμικά... Απάντησαν σε ερωτήσεις γνώσεων, πόνταραν σωστά και στρατηγικά, ενώ χάρη στη σωστή, τελική απόφαση του Κοσμά να σκίσει το Συμβόλαιο, κέρδισαν το ποσό των 24.719 ευρώ!

«Ήταν πραγματικά ένας αγώνας και εδώ, όπως με το ποδήλατο, γιατί μέχρι το τέλος εκεί που είσαι πολύ καλά πέφτεις, ανεβαίνεις. Έχει σκαμπανεβάσματα. Θεωρώ ότι είχαμε καλή τύχη και με το ποσό που κερδίσαμε, εξασφαλίζω αρκετούς αγώνες για την προσπάθεια μου» είπε στο τέλος η πρωταθλήτρια ποδηλασίας.

Πηγή: skai.gr

