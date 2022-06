The Masked Singer: Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ήταν το πιο γλυκό γοριλάκι!

Το The Masked Singer κέρδισε τους τηληθεατές για ένα ακόμα Σαββατόβραδο. Το σόου ήταν πρώτο στη ζώνη του με ποσοστό 13,5% στο γενικό σύνολο του κοινού και 13,3% στο δυναμικό κοινό

Αγαπημένη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για τα βράδια του Σαββάτου είναι το The Masked Singer όπως αποδεικνύει και η τηλεθέασή του καθώς εχθές το σόου ήταν πρώτο στη ζώνη του με ποσοστό 13,5% στο γενικό σύνολο του κοινού και 13,3% στο δυναμικό κοινό.

Το όγδοο επεισόδιο του The Masked Singer έκλεισε με μία μεγάλη ανατροπή αφού αποχώρησε ένα από τα μεγάλα φαβορί του σόου, ο Γορίλας! Η μάσκα έπεσε και πίσω από αυτήν φανερώθηκε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου! Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για το πόσο απελευθερωτική ήταν η εμπειρία της Μάσκας ενώ αποκάλυψε πως ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν ο πρώτος που την ανέβασε επάνω σε σκηνή για να τραγουδήσει. Την ταυτότητα της Μάσκας δεν είχε καταφέρει να μαντέψει σωστά στην πρώτη της εμφάνιση κανένας από τους Detectives ενώ πριν από την αποκάλυψη μόνο η πρόβλεψη της Αθηνάς Οικονομάκου ήταν μακριά από την αληθινή ταυτότητα της Μάσκας.

Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο είχαν προηγηθεί επτά συγκλονιστικές εμφανίσεις από τις Μάσκες. Ο Σάκης Ρουβάς καλωσόρισε τους Detectives αποκαλώντας τον Νίκο Μουτσινά «κύριο Απίθανο», την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου «κυρία Πλακατζού», την Αθηνά Οικονομάκου «κυρία Κοκέτα» και τον Θοδωρή Μαραντίνη «κύριο Κεφάτο».

Η Μάσκα που ξεκίνησε τα performances, ήταν το Μωρό που το σκασε από την κούνια και ήρθε για να τραγουδήσει «Moves like Jagger». Οι Detectives διχάστηκαν αφού άρχισαν να υποψιάζονται πως ίσως να μην είναι άντρας όπως νόμιζαν μέχρι τώρα αλλά γυναίκα! Σε αυτό το επεισόδιο όμως οι Detectives είχαν στα χέρια τους τη δυνατότητα να θέσουν ένα δίλημμα στις Μάσκες για να αποσπάσουν επιπλέον πληροφορίες.

Έτσι λοιπόν η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε ένα αεροπορικό εισιτήριο στο Μωρό κι εκείνο έγραψε τον αγαπημένο του προορισμό, το Λος Άντζελες! Σειρά είχε το Παπάκι που προσγειώθηκε μπροστά τους τραγουδώντας «Α πα πα». Το δέσιμο που έχει αποκτήσει ο Σάκης Ρουβάς με τις Μάσκες έχει βάλει σε υποψίες τους Detectives που πλέον θεωρούν ότι ο παρουσιαστής γνωρίζει πολλά περισσότερα από όσα μοιράζεται μαζί τους για την ταυτότητα των διαγωνιζόμενων.

Το Παπάκι κλήθηκε να επιλέξει ένα γλυκό ανάμεσα σε Πάστα Φλώρα και λουκουμάδες και αφού διάλεξε το πρώτο ο παρουσιαστής πήρε μία γεύση από τα γλυκά προτού τα ανεβάσει στους Detectives. Ο new age Αμφορέας τραγούδησε για μία «American Woman» και όταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου του ζήτησε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο outfit εκείνος επέλεξε μία λερωμένη φανέλα… Ο Γορίλας βγήκε από τη ζούγκλα του για να τραγουδήσει «Όλα γύρω σου γυρίζουν» και επέλεξε να φορέσει αθλητικά παπούτσια αν και στο παρελθόν φορούσε συνεχώς ψηλοτάκουνα. Ο Θοδωρής Μαραντίνης δεσμεύτηκε να κάνει ντουέτο μαζί του! Ο ανατρεπτικός Μινώταυρος βγήκε στη σκηνή με λογοπαίγνια λέγοντας πως παίζει τους Detectives «παγκότερμα» πριν τραγουδήσει «What a feeling» και βρακωθεί επί σκηνής απαντώντας στο δίλημμα του Νίκου Μουτσινά. Για «Αυτό το κάτι που θέλει» τραγούδησε το sexy Παγωτό και έπαιξε «Θάρρος ή Αλήθεια» με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Η Μάσκα απάντησε Θάρρος και έπρεπε να απαντήσει στο τελευταίο μήνυμα που έλαβε στο κινητό της το οποίο τελικά της είχε στείλει μία «πρώην» Μάσκα! Το παιχνιδιάρικο Cyber Girl τραγούδησε «Hit me baby one more timer» και στη συνέχεια ερμήνευσε την Ιουλιέτα με Ρωμαίο τον Σάκη Ρουβά κερδίζοντας την εντυπώσεις και μία μεγάλη αγκαλιά!

Το guessing των Detectives για ακόμα ένα βράδυ έφερε αρκετά ονόματα στο προσκήνιο ενώ τα νέα στοιχεία τους έβαλαν σε σκέψεις για τις προβλέψεις τους. Το επόμενο επεισόδιο του The Masked Singer έρχεται το Σάββατο 11/6 με άκρως… ερωτική διάθεση! Ποια Μάσκα είναι η επόμενη που θα αποκαλυφθεί;

