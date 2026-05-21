Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, οι 50 εναπομείναντες παίκτες – δηλαδή, οι μισοί από όσους ξεκίνησαν – παίρνουν ξανά θέση στην αρένα και συνεχίζουν τη μάχη για το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ! Πλέον, το «The Floor» φέρνει μια εντελώς διαφορετική δυναμική, με την ισορροπία δυνάμεων να αλλάζει συνεχώς και τη στρατηγική να παίζει πιο καθοριστικό ρόλο από ποτέ!

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Γιάννης Φ. με 12 τετράγωνα και, μετά τον τελικό του προηγούμενου επεισοδίου, πρόσθεσε ακόμη 2.000 ευρώ στον λογαριασμό του, φτάνοντας συνολικά τις 4.000 ευρώ. Ακολουθεί, ο Λευτέρης με 11 τετράγωνα και στην 3η θέση ο Φώτης με 10 τετράγωνα. Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Γιάννης Κ. και η Όλγα με 7 και 6 τετράγωνα, αντίστοιχα...

Ο Γιάννης Φ., πέρα από MVP (Most Valuable Player), ήταν ο νικητής της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης του προηγούμενου επεισοδίου. Επομένως, καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό και τους αντιπάλους του την απόφασή του: θα παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor» ή θα προκαλέσει κάποια νέα μονομαχία, επιστρατεύοντας τη σιγουριά και τον καλό ρυθμό που τον χαρακτηρίζουν;

Ένας από τους παίκτες – φαβορί επανέρχεται στο προσκήνιο και κερδίζει τον αντίπαλο του σε μια κατηγορία που όλοι φοβούνται. Κι ενώ το παιχνίδι δείχνει να ισορροπεί, η μεγάλη ανατροπή έρχεται από την πλευρά ενός άλλου παίκτη. Μέσα από την τυχαία επιλογή, μπαίνει στο παιχνίδι χωρίς να είναι αρχικά φαβορί, όμως καταφέρνει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που του δίνονται... Παίρνοντας με θάρρος το ρίσκο, ανεβάζει εκ νέου όχι έναν, αλλά δύο παίκτες – φαβορί στη σκηνή και ταρακουνά για τα καλά το «The Floor».

Κάθε νέα αναμέτρηση αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον από την προηγούμενη και η αγωνία δεν σταματά... Ποιοι θα αποχωρήσουν και ποιοι θα διεκδικήσουν τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Πηγή: skai.gr

