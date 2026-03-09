Τέρι Κρους: Θα κυκλοφορήσει το πρώτο του εικονογραφημένο βιβλίο

Ο ηθοποιός, τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην επαγγελματίας αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τέρι Κρους, ανακοίνωσε τα σχέδιά του να κυκλοφορήσει το πρώτο του εικονογραφημένο βιβλίο. Το «Terry's Many Hats» αναμένεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 7 Απριλίου.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που σας ενημερώνω ότι το πρώτο μου εικονογραφημένο βιβλίο, "Terry's Many Hats" έρχεται στα χέρια σας στις 7 Απριλίου!» έγραψε ο Κρους σε ανάρτηση στο X.

I am SO excited to let you guys know that my first ever picture book, Terry’s Many Hats, is coming your way April 7th! It’s about a kid who has always been told he can only be one thing, and do one thing. Terry’s just the kid to prove that his dreams, and his hats, are limitless!… pic.twitter.com/N9kLpXXfw0 — Terry Crews (@terrycrews) March 7, 2026

«Πρόκειται για ένα παιδί που πάντα του έλεγαν ότι μπορεί να είναι μόνο ένα πράγμα και να κάνει ένα πράγμα. Ο Τέρι είναι το παιδί που θα αποδείξει ότι τα όνειρά του και τα καπέλα του είναι απεριόριστα!» πρόσθεσε.

«Ο Τέρι Κρους γιορτάζει τη χαρά της επιδίωξης του πάθους σου, όσο φιλόδοξο κι αν είναι, στο εμπνευσμένο πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο του για το πώς να ονειρεύεσαι με τόλμη» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου. Ο Τέρι Κρους είναι γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις κωμικές σειρές «Brooklyn Nine-Nine» και «Everybody Hates Chris». Είναι επίσης ο παρουσιαστής του «America's Got Talent».

Πηγή: skai.gr

