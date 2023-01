Τα «Χρυσά Βατόμουρα» ζητούν συγγνώμη για την υποψηφιότητα της Ryan Kiera Armstrong

Υπήρξε έντονη κριτική στη διοργάνωση, που «βραβεύει» τις χειρότερες ερμηνείες και ταινίες της χρονιάς, από τη στιγμή που πρότειναν την Άρμστρονγκ για την ερμηνεία της στην ταινία «Firestarter»

Τα αντιβραβεία «Χρυσά Βατόμουρα» (Razzies) θέσπισαν όριο ηλικίας για τις υποψηφιότητες μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την υποψηφιότητα της 12χρονης Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ στην κατηγορία για τη χειρότερη ηθοποιό.

Με δήλωσή του ο δημιουργός των «βραβείων» Τζον Γουίλσον, ζήτησε συγγνώμη και επιβεβαίωσε ότι το όνομα της Άρμστρονγκ αφαιρέθηκε από τη λίστα των υποψηφιοτήτων. Είπε, επίσης, ότι οι κάτω των 18 ετών ηθοποιοί δεν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα «βραβεία».

Υπήρξε έντονη κριτική στη διοργάνωση -που «βραβεύει» τις χειρότερες ερμηνείες και ταινίες της χρονιάς- από τη στιγμή που πρότειναν την Άρμστρονγκ για την ερμηνεία της στην ταινία «Firestarter». Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Ζακ Έφρον, πραγματεύεται το πώς μία νεαρή προσπαθεί να καταλάβει πώς απέκτησε τη δύναμη να βάζει φωτιά με το μυαλό της. Ο Έφρον δεν προτάθηκε για «Χρυσό Βατόμουρο», αν και η ταινία είναι υποψήφια στην κατηγορία για το χειρότερο Remake/Rip-off/Sequel.

Μεταξύ εκείνων που επέκριναν την απόφαση να είναι υποψήφια η Άρμστρονγκ ήταν ο ηθοποιός Ντέβον Σάουα, ο οποίος φέρεται να έγραψε στο Twitter: «Τα Razzies διοικούνται από άψυχους ανθρώπους. Υποψηφιότητα 12χρονου; Αυτό το παιδί μπορεί να γίνει καταπληκτικό, αν δεν το έχει στο μυαλό του». (Στη συνέχεια ο Σάουα φαίνεται ότι διέγραψε το tweet του).

Και ο 11χρονος ηθοποιός Τζούλιαν Χίλιαρντ, ο οποίος έχει εμφανιστεί στη μίνι τηλεοπτική σειρά «WandaVision» και στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» έγραψε: «Τα Razzies είναι ήδη κακά, αλλά το να προτείνεις ένα παιδί είναι απλώς απωθητικό και λάθος. Γιατί να βάζετε ένα παιδί σε κίνδυνο να πέσει θύμα εκφοβισμού ή κάτι χειρότερο; Να γίνεται λίγο καλύτεροι».

Στη δήλωσή του ο Γουίλσον παραδέχτηκε ότι η κριτική που δέχτηκε η διοργάνωση είναι «έγκυρη» και είπε ότι το όνομα της Άρμστρονγκ αφαιρέθηκε από το ψηφοδέλτιο. Και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε επίσης ότι οφείλουμε μια δημόσια συγγνώμη στην κυρία Άρμστρονγκ και θέλουμε να πούμε ότι μετανιώνουμε για οποιοδήποτε κακό υπέστη ως αποτέλεσμα των επιλογών μας».

