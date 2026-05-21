«Στην αγκαλιά του Φάνη» αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 22.50, στον ΣΚΑΪ έρχονται, ο Κώστας Σόμμερ με την Βαλεντίνη Παπαδάκη και ο Κώστας Μαρτάκης με διάθεση για αποκαλύψεις και εξομολογήσεις που θα συζητηθούν!

Όταν η Βαλεντίνη Παπαδάκη ήταν μικρή είχε στο δωμάτιό της μία μεγάλη αφίσα του Κώστα Σόμμερ, πώς αντέδρασε όταν τυχαία τον γνώρισε από κοντά; Η εγκυμοσύνη ήρθε απρόσμενα, αναστατώνοντας ευχάριστα τη ζωή τους. Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται με τον Φάνη τις πρώτες αντιδράσεις αλλά και πότε ο Κώστας Σόμμερ αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου. Η καριέρα του ηθοποιού στις ΗΠΑ, η συνεργασία του με τον Αντόνιο Μπαντέρας και η στιγμή που είπε όχι σε μία ζωή στην Ταϊλάνδη είναι μερικά μόνο από τα όσα συζητάει η παρέα. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έχει ετοιμάσει μία ξεχωριστή δοκιμασία για το ζευγάρι. Πόσο καλά γνωρίζονται;

Ο Κώστας Μαρτάκης συζητήθηκε έντονα από την πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της σόουμπιζ. Με ποιον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή τον συνέκριναν; Το μπάσκετ έπαιζε πάντοτε σημαντικό ρόλο στη ζωή του και ο τραγουδιστής μιλάει για την εποχή που έφτασε κοντά στο να παίξει σε μεγάλη κατηγορία. Ο Κώστας Μαρτάκης μοιράζεται ιστορίες από τη συνεργασία του με την Τζένιφερ Λόπεζ, όταν εκείνη έδωσε συναυλία στην Ελλάδα. Αναφέρεται και στη γνωριμία του με την Πάμελα Άντερσον, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Τζον Τραβόλτα. Ο παρουσιαστής έχει για τον τραγουδιστή μία ιδιαίτερη ερμηνευτική πρόκληση…

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

