Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Συνεχίζουμε το οδοιπορικό στην Εύβοια - Δείτε το trailer

Σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό της στην Εύβοια με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας αποτελεί η παρουσία ενός υπερσύγχρονου πλωτού ασθενοφόρου του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του περιπολικό, σχεδιασμένο να προσφέρει άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και αξιοπιστία.

Η εμβληματική μορφή της Σωτηρίας Μπέλλου συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει. Συναντήσαμε την ανιψιά της στην καρδιά της Χαλκίδας, η οποία μοιράστηκε προσωπικές μνήμες και άγνωστες πτυχές της ζωής της μεγάλης τραγουδίστριας. Η Μπέλλου δεν ήταν απλώς μια φωνή, ήταν ένα κομμάτι της ίδιας της Ελλάδας, με το τραγούδι της να αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χρόνο.

Στην περιοχή της Κύμης και συγκεκριμένα στην Άνω Ποταμία, ένα νεαρό ζευγάρι από την Αθήνα πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει ζωή. Αφήνοντας πίσω την πρωτεύουσα, δημιούργησαν ένα συνεργατικό καφενείο, δίνοντας νέα πνοή στο χωριό. Τα παιδιά μας μίλησαν για την αποκέντρωση, για τη νέα αρχή στο χωριό, ενώ κάτοικοι και επισκέπτες επεσήμαναν, πως το εγχείρημα αυτό έφερε έναν «νέο αέρα» στην περιοχή.

