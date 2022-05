Ο Κρις Πρατ πρόκειται να είναι η φωνή του Γκάρφιλντ σε επερχόμενη ταινία animation της Alcon Entertainment και τώρα ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον εντάχθηκε στο καστ ως ένας ολοκαίνουργιος χαρακτήρας: ο πατέρας του Γκάρφιλντ, Βικ

Σε σενάριο Ντέβιντ Ρέινολντς και σκηνοθεσία Μαρκ Ντίνταλ, η άτιτλη προς το παρόν ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στη σειρά κόμικ θα διανεμηθεί από τη Sony Pictures.

Η Alcon απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας από τον δημιουργό του «Garfield», Τζιμ Ντέιβις, ο οποίος θα είναι εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας μαζί με την Μπρίτζετ ΜακΜιλ και τον Κρεγκ Σκοτ.

Οι Τζον Κόεν, Στίβεν Π. Βέγκνερ, Μπρόντερικ Τζόνσον και Άντριου Κόσοβ θα είναι παραγωγοί, ενώ το DNEG Animation θα ζωντανέψει τους χαρακτήρες του Ντέιβις.

Το comic strip «Garfield» έκανε ντεμπούτο το 1978 και ο κυνικός γάτος, ο ιδιοκτήτης του, Τζον Άρμπακλ και ο άσπονδος φίλος του, ο σκύλος Όντι κυριαρχούν από τότε στην ποπ κουλτούρα.

Ο Μπιλ Μάρεϊ ήταν ο ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή του στον τρομερό γάτο που έχει αδυναμία στα λαζάνια Γκάρφιλντ πρωταγωνιστώντας στις ταινίες «Garfield: The Movie» του 2004 και «Garfield: A Tail of Two Kitties» του 2006.

Ο Κρις Πρατ συμμετείχε στις ταινίες animation, Lego Movie films και Onward και θα είναι ο Μάριο στο Super Mario Bros. animated των Universal και Nintendo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις