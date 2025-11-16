«Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ: Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 19.35

Το «Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ έρχεται σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 19.35, στον ΣΚΑΪ και έχει ως αποστολή να καθαρίσει όσα άπλυτα μαζεύτηκαν κι αυτή την εβδομάδα. Δύσκολη αποστολή αλλά όχι ακατόρθωτη!

Κάποιοι κάνουν συνεντεύξεις-μασάζ και κάποιοι άλλοι «στριμώχνονται στα σχοινιά», μία περιήγηση στις συνεντεύξεις της εβδομάδας αρκεί για να το αποδείξει…

Στα θέματα του «παραλόγου» και η αντιμετώπιση ορισμένων πολιτικών απέναντι στη βεντέτα της Κρήτης, όπου μέσα στο κλίμα μίας πραγματικής τραγωδίας, παρέδωσαν μαθήματα damage control της κάλπης. Το πολιτικό marketing δε σταματά…

Τα θαύματα του ΑΙ εμπνέουν τους πολιτικούς, δεν θα έδιναν έμπνευση και σε εμάς; Το αποτέλεσμα προσεχώς στην οθόνη σας!

Πώς να αντιδράσει μία γυναίκα όταν συνειδητοποιεί πως έχουμε φτάσει στο 2025 και ακόμα χρειάζεται να εξηγήσουμε σε κάποιους ότι το να είσαι θύμα revenge porn δεν σημαίνει ότι «το ’θελες»;



Το πιο αποτελεσματικό «Πλυντήριο» είναι εδώ!

