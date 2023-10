Πέτρος Κλαμπάνης: Το άλμπουμ «Tora Collective» στον α’ γύρο ψηφοφορίας για τα Grammy! Ψυχαγωγία 15:06, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

69

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το άλμπουμ, που έχει αγαπηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας σπουδαίους μουσικούς από τον κόσμο της jazz και την ελληνική παράδοση, έχει την ευκαιρία να λάμψει στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς